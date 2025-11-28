Ogromny spadek inflacji w Polsce. To koniec drożyzny w sklepach?

Agnieszka Grotek
PAP
2025-11-28 8:15

Ekonomiści PKO BP przewidują dalszy spadek inflacji w listopadzie. Według prognoz Kamila Pastora, wskaźnik wzrostu cen obniży się do 2,6 proc. z 2,8 proc. w październiku, utrzymując się poniżej 3 proc. w kolejnych miesiącach. Sprawdź, co wpłynęło na tę zmianę i jakie są przewidywania na grudzień oraz początek przyszłego roku.

i

Spadek inflacji w listopadzie? Prognoza PKO BP

Już w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje szybki szacunek inflacji za listopad bieżącego roku. Analitycy z uwagą śledzą dane, a prognozy wskazują na dalsze wyhamowanie wzrostu cen. Kamil Pastor, ekonomista PKO BP, przewiduje, że inflacja w listopadzie nieznacznie spadnie. - Oczekujemy, że w listopadzie inflacja CPI nieznacznie spadła, do 2,6 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,8 proc. w październiku. Jednym ze źródeł tego spadku są efekty bazy statystycznej - w ubiegłym roku ceny usług w listopadzie istotnie wzrosły, w szczególności ceny w łączności o 1,6 proc., licząc miesiąc do miesiąca. W tym roku nie przewidujemy podobnej skali podwyżek – powiedział Kamil Pastor z PKO BP. Ekonomista wskazuje na kilka kluczowych czynników, które miały wpływ na prognozowany spadek inflacji w listopadzie.

Rynek żywności i ceny paliw

Jednym z istotnych elementów jest sytuacja na rynku żywności. Od września ceny żywności rosną wolniej niż zwykle o tej porze roku i poniżej wcześniejszych prognoz. Natomiast nadal szybko drożeją napoje bezalkoholowe, głównie ze względu na wzrost cen kawy i kakao, uwzględnionych w tej kategorii – wyjaśnił ekonomista.Kolejnym czynnikiem są ceny paliw. - Prognozujemy, że ceny paliw w listopadzie wzrosły o ok. 2 proc. w ujęciu miesięcznym, co nie powinno jednak istotnie wpłynąć na inflację CPI, ponieważ rok wcześniej ceny paliw wzrosły jeszcze mocniej - o 2,3 proc. miesiąc do miesiąca – dodał Pastor.Nie można również zapominać o cenach ciepła i ogrzewania. Jak wskazał ekonomista, w listopadzie mogły nadal rosnąć ceny ciepła i ogrzewania. Związane jest to ze stopniowym wchodzeniem w życie nowych taryf oraz zakończeniem od lipca tego roku mrożenia cen.

Prognozy inflacyjne na grudzień i początek 2026 roku

Co czeka nas w kolejnych miesiącach? Kamil Pastor prognozuje stabilizację inflacji. W grudniu inflacja powinna pozostać poniżej 3 proc. w ujęciu rocznym. Jej poziom na początku przyszłego roku będzie zależeć od zmian cen energii elektrycznej i gazu - Urząd Regulacji Energetyki (URE) w najbliższym miesiącu ogłosi nowe taryfy i stawki dystrybucyjne. Szacujemy, że inflacja lekko się obniży i utrzyma w przedziale 2,5–3 proc. – podsumował Kamil Pastor. 

