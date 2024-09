Brzoska stawia na zwrotomaty do butelek. Będzie kolejny wielki sukces InPost?

Kaucja za zwrócone butelki

System kaucyjny zacznie obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2025 roku. Zwrotną kaucję sprzedawca doliczy do rachunku przy kupnie napojów w butelkach plastikowych do 3 litrów, szklanych do 1,5 litra oraz puszkach o pojemności do 1 litra. Zwrot kaucji będzie można otrzymać ,m.in. oddając puste opakowania do specjalnych pojemników nazwanych zwrotomatami. Póki co trwa faza testowa nowego systemu. Udział w testach biorą takie firmy jak InPost, Carrefour Polska oraz PolKa - Polska Kaucja, Muszynianką. InPost jest dostawcą zwrotomatów, w których zbierane są opakowania i wydawana kaucja.

- Ruszamy z testami z Carrefourem - jedną z największych sieci handlowych w Polsce, a docelowo chcemy zdobyć znaczący udział w rynku, dzięki współpracy z wieloma sieciami handlowymi. Nasz pilotaż ma na celu przetestowanie maszyn RVM z różnymi producentami, zachęcanie i edukację klientów oraz zbudowanie nawyków niezgniatania opakowań, w związku z wchodzącym od 1 stycznia 2025 systemem kaucyjnym. Chcemy zachęcać do oddawania butelek PET i puszek oraz propagować działania proekologiczne. Proces operacyjny, który chcemy testować z Carrefour i PolKą przez najbliższe miesiące, będzie analogiczny do tego, który rozpocznie się od stycznia w każdym punkcie sprzedaży objętym takim obowiązkiem. Współpracujemy z doświadczonymi partnerami: firmami zajmującymi się recyklingiem, którzy będą gospodarować odpadami. Dzięki temu, w 2025 rok wejdziemy przygotowani do systemu kaucyjnego – zaznaczył jeszcze w sierpniu, kiedy to startował test systemu w Warszawie, cytowany także dziś przez serwis dlahandlu.pl Waldemar Brzoska, dyrektor biura ekspansji InPost.

Będzie sukces InPostu?

Czy zwrotomaty odniosą taki sukces jak inne urządzenia firmy InPost? - Wykorzystujemy wszystkie kompetencje, które stoją za naszymi wynikami jako dostawcą urządzeń Paczkomat. Od strony produkcyjnej, ekspansji, rozstawień, serwisu i obsługi jesteśmy w stanie pomóc nam wszystkim dojść do celów, które zostały wyznaczone przez Komisję Europejską w zakresie progów zbiórki opakowań zwrotnych - dodał Rafał Brzoska, komentując udział InPostu w testach wraz ze sklepami Carrefour i Polską Kaucją.

