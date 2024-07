System kaucyjny w Polsce. Maszyny do odbioru butelek w kolejnej sieci handlowej

Zmiany w ważnym dodatku do emerytury. Sejm zadecydował

Grupa Eurocash wśród pionierów systemu kaucyjnego. Butelkomaty w fazie testów

– Po zakończeniu testów Grupa Eurocash przedstawi rekomendacje sklepom opartym o model franczyzowy Grupy, a ich właściciele sami wybiorą formę odbioru opakowań kaucyjnych. Jeśli zdecydują się na przykład na butelkomat, to zakup dopasowanego do formatu ich placówki urządzenia będzie po stronie franczyzobiorcy – deklaruje cytowana przez biznes.wprost.pl Joanna Szubielska, starszy menadżer ds. zapewnienia jakości.

Czy system kaucyjny w Polsce może funkcjonować prowizorycznie?

– Pomimo zapowiedzi, że to wprowadzający mają ponieść koszty systemu kaucyjnego, w praktyce handel będzie musiał sfinansować samodzielnie infrastrukturę do zbiórki opakowań kaucyjnych i liczyć na to, że być może w przyszłości te koszty zostaną zwrócone. Z uwagi na krótki czas wdrożenia większość operatorów systemu albo jeszcze czeka na zezwolenie, albo są w fazie rozwoju swoich możliwości. Niestety w większości jednostek handlowych należy spodziewać się zbiórki ręcznej na początku 2025 r. Wygodne i bezpieczne, z punktu widzenia klientów, butelkomaty będą dostępne tylko w część sklepów, które zdecydują się na ryzyko ich zakupu – podkreśliła cytowana przez biznes.wprost.pl Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

System kaucyjny może oznaczać większe opłaty za odbiór śmieci

Od stycznia przyszłego roku wchodzi w życie system kaucyjny obejmujący opakowania po napojach, który zakłada, że mieszkańcy gmin będą zanosić je do sklepów. Tam butelki będą zbierać operatorzy systemu i przekazywać do recyklingu. "Samorządowcy boją się, że ze zbiórki komunalnej znikną najcenniejsze surowce wtórne, więc zagospodarowanie gminnych odpadów będzie droższe, co będzie skutkować podwyżką opłat dla mieszkańców" - czytamy w "PB".