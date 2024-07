Wzrost cen za wywóz śmieci. Mieszkańcy trzech miast zapłacą więcej

Fatalne wieści dla rodziców! 800 plus lada chwila będzie warte tyle co 500 plus

Podwyżki cen śmieci - w Radomiu wiceprezydent nie pozostawia złudzeń

Od 1 października w Radomiu wzrosną ceny opłat za odbiór śmieci. W niektórych przypadkach będzie to wzrost o 100 proc. Zgodę na podwyżki dała Rada Miejska. Wiceprezydent Radomia Łukasz Molenda uzasadnił konieczność wprowadzenia podwyżek tym, że obecnie pobierane od mieszkańców opłaty nie pokrywają rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu. W ostatnim roku miasto dopłaciło do odbioru odpadów ok. 20 mln zł. "Z prognoz wynika, że jeszcze w tym roku do systemu trzeba będzie dołożyć 28 mln zł" – powiedział Molenda.

Od 1 października nowa opłata za odbiór śmieci segregowanych:

w zabudowie jednorodzinnej wyniesie 41 zł dla gospodarstwa jednoosobowego (obecnie 17 zł) i 78 zł dla wieloosobowego (obecnie 40 zł)

w zabudowie wielorodzinnej zaś 30 zł dla gospodarstwa jednoosobowego (obecnie 15 zł) i 60 zł dla gospodarstwa wieloosobowego (obecnie 33 zł).

Jeśli właściciel domu jednorodzinnego nie segreguje śmieci, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego będzie płacił 82 zł (obecnie 51 zł) i 156 zł (zamiast 120 zł) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Przy braku segregacji w zabudowie wielorodzinnej opłaty będą następujące: 60 zł (zamiast 45 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego i 120 zł (obecnie 99 zł) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Radni ustalili, że najubożsi mieszkańcy Radomia spełniający określone kryteria dochodowe otrzymają dopłaty do opłat za odbiór odpadów.

Opłaty za śmieci wzrosną od września na Śląsku

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Katowicach ma wzrosnąć od września br. o 8,90 zł od osoby - z 26,30 zł do 35,20 zł w przypadku segregowania śmieci. Ma być to pierwsza podwyżka od blisko trzech lat - podają władze miasta.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka katowickiego magistratu Sandra Hajduk, gotowy jest już projekt uchwały "ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty". W kolejnych tygodniach uchwała trafi pod obrady komisji infrastruktury i środowiska oraz budżetu miasta. Potem będzie głosowana na sesji rady miasta. Podwyżki cen za śmieci od września prawdopodobnie obejmą również inne miasto woj. Śląskiego, Bielsko-Białą.