Więcej osób będzie uprawnionych do renty socjalnej. Wiceminister potwierdza

Akcja serwisowa Toyoty! Tysiące aut wezwanych do serwisu

Które modele do poprawki?

Kamil L. zatrzymany przez CBŚP. Kim jest Budda?

Jak poinformował 14 października 2024 roku rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, Kamil L. ps. Budda oraz 9 innych osób zostało zatrzymanych przez zachodniopomorski pion Prokuratury Krajowej. Szczegóły mają zostać podane po zakończeniu czynności. Zatrzymanym mają zostać postawione zarzuty.

- Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, dziś od godzin porannych wykonują czynności [...] do sprawy dot. grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. Na tym etapie sprawy, dla dobra prowadzonego postępowania nie przekazujemy szczegółowych informacji na temat wykonywanych czynności - napisało dzisiaj CBŚP na X. Nie potwierdzono jednak, czy chodzi o zatrzymania związane z Kamilem L.

Czym zasłynął Budda w sieci? Było o nim głośno, gdy przekazywał wysokie kwoty na cele charytatywne (np. 100 tys. zł na WOŚP), czy gdy jako anonimowy darczyńca podrzucił pod dom dziecka na Podkarpaciu skrzynkę ze słodyczami i 100 tys. zł. Rozgłos zdobył również hojnymi akcjami, w których np. tankował widzom samochody do pełna, oraz przede wszystkim loteriami, w których można było wygrać luksusowe samochody. Co ciekawe, dzień przed zatrzymaniem Kamil L. ogłosił wyniki pożegnalnej loterii i zakończenie kariery na YouTube.

Ile zarabiał Budda?

Skąd Budda miał pieniądze na kosztowne akcje, loterie i luksusowe auta? Jak sam mówił pracując "na zmywaku" zarobił na luksusowe auto, a później zarabiał na jego wypożyczaniu.

Dokładny majątek Buddy nie jest znany, wiadomo jednak na podstawie orientacyjnych wyliczeń, że w samym styczniu 2024 roku mógł zarobić od 140 do 170 tys. zł z YouTube. W 2022 roku miał za wyświetlenia zarobić 661 tys. zł (ok. 55 tys. zł miesięcznie), sam jednak twierdził, że zarobki z YouTube nie zwracają mu nawet połowy kosztów. Jak to w przypadku youtuberów, zapewne większe kwoty zyskiwał dzięki kontraktorem reklamowym.

Youtuber prowadził także liczne biznesy, m.in. wypożyczalnie aut, czy sklepy z odzieżą i jak sam twierdził, obroty z jego działalności wynoszą rocznie kilkaset milionów złotych. W międzyczasie założył też firmę zajmującą się fotowoltaiką wraz z bratem.

Niemałe dochody przyniosła mu również loteria "7 aut", w której można było wygrać luksusowe auta o łącznej wartości 2,5 mln zł. Udział można było w niej wziąć przez kupno jego e-booków na kwotę od 39 zł do 199 zł. Brakuje informacji o tym jednak o tym ile na loterii zarobił. Na podstawie osób oglądających wyniki losowania wyliczano, że mogła być to kwota wysokości ponad 24 mln zł brutto. Z kolei były influencer i streamer Nitrozyniak miał wycenić "swoim okiem" obrót loterii na ponad 100 mln zł. Sam Budda nie podał jednak konkretnej kwoty publicznie.

Informacja dotycząca dzisiejszych działań @CBSPolicji ⬇️ pic.twitter.com/WGymcZH3qs— Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) October 14, 2024

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.