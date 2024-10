Budimex nagrodzony Złotym Laurem Biznesu

Na gali Superbiznesu Złoty Laur 2024 rozdane zostały nagrody dla firm działających na polskim rynku, jedna z kategorii obejmowała "Zieloną Transformację". W tym roku nagrodzona została firma Budimex, która nie tylko stawia sobie ambitne cele środowiskowe, ale już je realizuje.

- Postawiliśmy sobie ambitne cele klimatyczne określiliśmy głęboką ścieżkę dekarbonizacji naszego biznesu. Chcemy aby do 2026 roku całe zapotrzebowanie na energię elektryczną Budimex pochodziło ze spółek grupy Budimex Base of Energy. Chcemy rozwijać ten biznes, rozwijać projekty zarówno związane z energią wiatrową, jak i słoneczną. Na chwilę obecną całe zapotrzebowanie elektryczną Budimex pochodzi z odnawialnych źródeł energii, ale nie poprzestajemy na tym. [...] Ponadto dekarbonizujemy naszą flotę samochodową, inwestujemy w samochody elektryczne, w ramach spółki BXF Mobility realizujemy projekty budowy stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, ale także budujemy stacje na naszych budowach, po to aby pracownicy z autami elektrycznymi mieli gdzie je ładować w godzinach pracy - powiedziała nam Wioletta Rogucka, dyrektor ESG w Budimexie.

Złoty Laur "Superbiznesu"

To prestiżowa nagroda przyznawana osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce. Została powołana w 2014 roku z okazji 25-lecia wolności gospodarczej Polski i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Co roku, kapituła złożona z przedstawicieli redakcji magazynu „Super Biznes” wyróżnia firmy, osoby oraz inicjatywy, które odnoszą sukcesy, działają uczciwie i odpowiedzialnie, niejednokrotnie podejmując działania na rzecz społeczeństwa. Złoty Laury "Super Biznesu" wręczany jest na uroczystej gali, na którą zapraszani są przedstawiciele rządu, polscy top managerowie, politycy oraz przedstawiciele sektora MSP.

Tradycyjnie gali przyznania nagród Złoty Laur "Super Biznesu" towarzyszy Kongres Gospodarczy POLAND GO! Jest to cykl debat eksperckich, podczas których zaproszeni goście (przedstawiciele rządu, biznesu oraz organizacji pozarządowych) omawiają bieżące i najistotniejsze, z punktu widzenia przedsiębiorców, zagadnienia. Złoty Laur "Super Biznesu" i Kongres Gospodarczy POLAND GO! to wydarzenia organizowane przez redakcję „Super Biznesu”. „Super Biznes” jest dodatkiem do „Super Expressu”, wydawanym od 2010 roku i poświęconym zagadnieniom związanym z prowadzeniem własnej firmy.