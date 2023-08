Budowa drugiej elektrowni jądrowej w Polsce przyspiesza. Jest decyzja

Jak podał w środę zarząd spółki PGE PAK Energia Jądrowa, wniosek w sprawie wydania decyzji zasadniczej dotyczącej budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce we współpracy z koreańskim dostawcą technologii, firmą KHNP, został złożony do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

"Złożenie wniosku o decyzję zasadniczą to jest pierwszy, ważny formalny krok w uzyskiwaniu dalszych pozwoleń i zgód środowiskowych. To pozwoli nam też na rozpoczęcie kompleksowych badań, które będą dla nas niezbędne w całym procesie inwestycyjnym" - poinformował prezes PGE PAK Energia Jądrowa Jakub Rybicki. "Rozpoczynamy proces inwestycyjny pod względem administracyjno-prawnym" - dodał.

Przedstawiciele PGE PAK Energia Jądrowa poinformowali, że elektrownia jądrowa powstanie w 2035 roku w Koninie-Pątnowie w gminie Konin w Wielkopolsce na terenach graniczących z obecną elektrownia Grupy ZE PAK. "Zaspokoi ona 12 proc. obecnego zapotrzebowania Polski na energię" - dodali.

Wiceprezes PGE PAK Energia Jądrowa Maciej Stec wyraził nadzieję, że decyzja zasadnicza zostanie wydana wcześniej niż w ciągu 90 dni. "Już się szykujemy do badań lokalizacyjnych i środowiskowych, które potwierdzą to, że możemy posadowić elektrownię w rejonie Pątnów-Konin. Następnie pozwolenie budowlane, wbicie łopaty i próba budowy tego przedsięwzięcia, żeby elektronie mogła funkcjonować od 2035 r." - wskazał Stec.

Wyjaśniono, że decyzja zasadnicza to decyzja administracyjna wydawana przez ministra właściwego ds. energii (tj. Ministra Klimatu i Środowiska) na wniosek podmiotu planującego inwestycję w zakresie budowy elektrowni jądrowej lub innego obiektu energetyki jądrowej. Wydając taką decyzję, rząd wyraża akceptację dla planowanej inwestycji, a jej celem jest zabezpieczenie interesu publicznego pod względem celów polityki państwa, w tym polityki energetycznej, oraz bezpieczeństwa państwa. W decyzji zasadniczej minister określa dozwolone parametry tej inwestycji (gminy lokalizacyjne, technologie reaktorowe, moc elektrowni) spośród parametrów wskazanych przez inwestora we wniosku o wydanie tej decyzji. Zgodnie z prawem decyzję zasadniczą należy wydać w terminie do 90 dni od złożenie wniosku przez inwestora.

Prezes Rybicki przypomniał, że 10 miesięcy temu dwóch partnerów polskich - PGE i ZE PAK oraz koreański partner KHNP w Seulu podpisali list intencyjny o współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Jak wskazał, działo się to równocześnie z podpisaniem memorandum między Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Energii Przemysłu i Handlu Republiki Korei. "W ciągu tych 10 miesięcy udało na się przeprowadzić wstępne badania lokalizacyjne. Założyliśmy funkcjonująca dzisiaj spółkę celową PGE PAK Energia Jądrowa, która uzyskała niezbędne zgody UOKiK. W zeszły piątek podpisaliśmy umowę akcjonariuszy między partnerami i dziś na jej kanwie złożyliśmy ten wniosek" - powiedział Rybicki.

"Przystępujemy do negocjacji z naszym partnerem koreańskim w zakresie umowy o studium wykonalności, będziemy teraz także negocjować umowy o finansowanie naszego projektu oraz na stworzenie już spółki polsko-koreańskiej, która będzie prowadziła tę inwestycję" - zapowiedział prezes PGE PAK Energia Jądrowa.

Druga w Polsce elektrownia jądrowa ma powstać, jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa oraz koreańskiego koncernu KHNP. Siłownia ma mieć co najmniej dwa reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

PGE PAK Energia Jądrowa, w której ZE PAK i PGE maja po 50 proc. udziałów, ma przygotować trzy elementy inwestycji: studium wykonalności, badania terenu, lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

W kwietniu br. prezes ZE PAK Piotr Woźny na podstawie innych inwestycji w energetykę jądrową koszt budowy dwóch bloków w rejonie Konina oszacował na ok. 100 mld zł. Zastrzegł wówczas, że najpierw należy przeprowadzić badania miejsca pod pierwsze reaktory, aby upewnić się co do bezpieczeństwa inwestycji. "Chcielibyśmy uwinąć się z tymi wszystkimi niezbędnymi badaniami w ciągu 3-4 lat".

Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ma natomiast przygotować proces inwestycyjny i pełnić rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III+ oraz ich eksploatację

