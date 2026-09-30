Budowa terminala gazowego napędza inwestycje. Gdańsk zyska tysiące drzew i trasę rowerową łączącą plaże

Gdańsk i GAZ-SYSTEM z nowym porozumieniem

– Porozumienie pomiędzy miastem Gdańsk i spółką GAZ-SYSTEM jest efektem wielomiesięcznych prac związanych z realizacją projektu FSRU, czyli budowy pływającego terminala w Gdańsku. To element naszej strategii związanej ze wspieraniem lokalnych społeczności, we współpracy z dzielnicą Górki Zachodnie – mówi agencji Newseria Sławomir Hinc, prezes firmy GAZ-SYSTEM.

W dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie, na wodach Zatoki Gdańskiej, powstaje terminal FSRU (Floating Storage Regasification Unit) wraz z infrastrukturą morską oraz lądową, który umożliwi odbiór, składowanie i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego. To strategiczna inwestycja wzmacniająca bezpieczeństwo energetyczne Polski i jej pozycję jako regionalnego hubu gazowego.

W ramach jej realizacji GAZ-SYSTEM uzgodnił ze stroną społeczną warunki i zasady wykonania dodatkowych projektów lokalnych, które umożliwią bezkolizyjne dotarcie do przystani żeglarskiej, ośrodka sportu i plaży w Górkach Zachodnich. Rozmowy na ten temat toczyły się od 2021 roku.

– GAZ-SYSTEM jako firma odpowiadająca za budowę strategicznych gazociągów ma na uwadze dobrą współpracę z lokalną społecznością. Nasze inwestycje z reguły służą do przesyłu gazu przez kolejne dziesięciolecia, w związku z czym współpraca z lokalnymi społecznościami ma kluczowe znaczenie – podkreśla Sławomir Hinc.

Nowa trasa rowerowa i parking dla mieszkańców

W ramach porozumienia podpisanego 25 września br. spółka zadeklarowała budowę drogi rowerowej, która połączy się z realizowaną w ramach budżetu obywatelskiego trasą plaża Stogi – Górki Zachodnie i stanie się częścią Systemu Tras Rowerowych STeR. W przyszłości umożliwi to stworzenie pętli rowerowej wokół Wyspy Portowej. Nowa droga o długości ok. 2 km będzie biegła wzdłuż ul. Stogi, na terenie obecnego pasa montażowego dla odcinka gazociągu Kolnik–Gdańsk.

W miejscu zaplecza budowy terminala FSRU powstanie parking leśny z ok. 100 miejscami postojowymi. Powstanie tam infrastruktura dla kierowców i rowerzystów, w tym wiata, stojaki rowerowe, ławostoły i strefa wypoczynku. Jak podkreślono podczas podpisania porozumienia, inwestycje te mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też ułatwienie korzystania z terenów rekreacyjnych.

– To inwestycje bardzo wyczekiwane nie tylko przez mieszkańców dzielnicy, ale przede wszystkim odwiedzających tę plażę, również spoza Gdańska – wyjaśnia Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska. – Solidarna odpowiedzialność spółki to przede wszystkim 90 tys. nasadzeń drzew wraz z pięcioletnią pielęgnacją, czyli to, co zostało wycięte w czasie inwestycji, zostanie odtworzone.

Lokalizacje nasadzeń zostały uzgodnione z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. GAZ-SYSTEM zgodził się również na przeniesienie części nasadzeń z obszaru planowanej drogi rowerowej i miejsc postoju pojazdów do innych miejsc wskazanych przez stronę społeczną.

Koszt zapowiedzianych inwestycji lokalnych jest szacowany na 7,6 mln zł.

– Te działania pokazują, jak spółka rozumie współtworzenie rzeczywistości i odpowiedzialność za otoczenie oraz miejsce, w którym prowadzi się przedsięwzięcie tak istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju – zaznacza prezydentka Gdańska.

Terminal FSRU zgodnie z planem

Nowa droga rowerowa i parking leśny mają zostać udostępnione po zakończeniu lądowych prac związanych z budową gazociągu, zgodnie z harmonogramem w 2028 roku.

– Zakończyliśmy kluczowe etapy projektowe części lądowej. Obecnie kończymy palowanie pod konstrukcję pirsu nabrzeża, do której zostanie przycumowany statek. On też już jest w finalnej fazie budowy – wyjaśnia prezes spółki GAZ-SYSTEM. – Zakładam, że na przełomie tego i przyszłego roku statek przejdzie próby morskie w stoczni, w której jest budowany. Możemy więc określić proces zaawansowania jako istotny, czyli wynoszący 60–70 proc. całości programu. Oznacza to, że podtrzymujemy termin realizacji, który oznacza rozpoczęcie regazyfikacji na początku 2028 roku.

Źródło: Newseria