Materiały budowlane coraz droższe

Budowa domu, remont mieszkania czy nawet wymiana dachu mogą wkrótce kosztować znacznie więcej. Rynek materiałów budowlanych wyraźnie przyspiesza, a ceny ponownie zaczynają rosnąć.

Potwierdzają to najnowsze dane, z których wynika, że w maju materiały budowlane były średnio o 3 proc. droższe niż rok wcześniej.

Ceny znów poszły w górę

Jeszcze niedawno wiele wskazywało na to, że rynek wszedł w okres stabilizacji. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Maj był kolejnym miesiącem wyraźnych podwyżek, a analitycy nie mają wątpliwości, że trend wzrostowy nabiera rozpędu.

Szczególnie mocno podrożały materiały kupowane przez firmy budowlane w hurcie. Tam wzrost cen sięgnął aż 5 proc. licząc rok do roku. W sklepach detalicznych podwyżki były nieco mniejsze, ale również zauważalne.

Rekordziści podwyżek szokują

Największym zwycięzcą niechlubnego rankingu drożyzny zostały izolacje termiczne. Ich ceny wzrosły aż o 17 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Mocno podrożały również płyty OSB i drewno, gdzie wzrost cen wyniósł około 8 proc. To szczególnie ważna informacja dla osób planujących budowę domu lub większy remont.

Niektóre grupy produktów zanotowały wprawdzie niewielkie spadki, ale były one symboliczne i nie miały większego wpływu na ogólny obraz rynku.

Dlaczego jest coraz drożej?

Powodów drożyzny jest kilka. Producenci coraz mocniej odczuwają skutki wysokich kosztów energii, gazu i paliw. Rosną również wydatki związane z transportem, który w przypadku ciężkich materiałów budowlanych odgrywa ogromną rolę.

Jednocześnie na rynku pojawiają się oznaki ożywienia. Coraz więcej inwestorów wraca do realizacji budów, a firmy budowlane notują większą liczbę zleceń. Gdy rośnie popyt, ceny zwykle również idą w górę.

To dopiero początek wyższych cen?

Eksperci zwracają uwagę, że po niemal dwóch latach względnej stabilizacji rynek wszedł w nową fazę. W kolejnych miesiącach dodatkowy wpływ na ceny mogą mieć inwestycje finansowane z funduszy unijnych i środków z KPO.

Jeśli jednocześnie ożywi się budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturalne, zapotrzebowanie na cement, stal, drewno czy izolacje jeszcze wzrośnie. A to oznacza kolejną presję na podwyżki.

Dla osób planujących budowę lub remont wniosek jest prosty, zwlekanie może okazać się kosztowne. Wszystko wskazuje bowiem na to, że era stabilnych cen materiałów budowlanych właśnie przechodzi do historii - informuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

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