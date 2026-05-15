Inflacja znów rośnie

Inflacja w Polsce znowu przyspiesza. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane, z których wynika, że w kwietniu ceny były o 3,2 proc. wyższe niż rok temu. W porównaniu z marcem ceny wzrosły o kolejne 0,6 proc.

To potwierdza wcześniejsze szybkie wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Choć inflacja nie szaleje już tak jak dwa czy trzy lata temu, Polacy nadal mocno odczuwają drożyznę – szczególnie widać to w usługach.

Drożyzna nie odpuszcza

Najbardziej podrożały właśnie usługi. Ich ceny wzrosły aż o 5,2 proc. licząc rok do roku. Mocno w górę poszły też wydatki związane ze zdrowiem, tutaj wzrost wyniósł 5 proc.

Droższe są także mieszkania i energia. W tej kategorii ceny skoczyły o 4,8 proc.

Ceny w górę mimo obietnic

Nie odpuszczają również restauracje i hotele. Usługi gastronomiczne oraz noclegi są droższe o 4,4 proc. niż przed rokiem.

Więcej płacimy też za internet, telefonię i komunikację. Tutaj wzrost sięgnął 4,7 proc.

Te wydatki najmocniej uderzają po kieszeni

Mocno drożeją także używki. Alkohol i papierosy podrożały aż o 6,7 proc. licząc rok do roku.

To jedna z najwyższych podwyżek w całym koszyku inflacyjnym.

Nieco drożej zapłacimy za żywność

Nieco lepiej wygląda sytuacja z żywnością. Ceny jedzenia i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,9 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem.

To mniej niż jeszcze kilka miesięcy temu, choć konsumenci nadal widzą wyższe rachunki w sklepach.

Ubrania i buty tańsze niż w ubiegłym roku

Są też pojedyncze dobre wiadomości. Taniej niż rok temu można kupić ubrania i buty. W tej kategorii ceny spadły o 2,8 proc. Potaniało również wyposażenie mieszkań.

Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że największym problemem pozostają usługi, bo to one najmocniej wpływają dziś na codzienne wydatki Polaków.

Fryzjerzy, restauracje, lekarze czy rachunki za mieszkanie nadal systematycznie podnoszą ceny.

Wskaźnik Kwiecień Marzec rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 3,2 0,6 3,0 1,1 Inflacja usług 5,2 1,2 5,0 0,2 Inflacja towarów 2,4 0,4 2,2 1,4 Żywność i napoje bezalkoholowe 1,9 0,6 2,1 0,0 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,7 0,6 6,7 0,7 Odzież i obuwie -2,8 2,5 -3,2 4,7 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,8 0,6 4,3 0,1 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,8 0,4 -1,6 -0,3 Zdrowie 5,0 0,6 4,7 0,4 Transport 3,5 0,0 3,1 8,2 Informacja i komunikacja 4,7 0,8 2,9 -0,3 Rekreacja, sport i kultura 4,6 0,9 5,1 0,0 Edukacja 6,0 0,1 6,0 0,1 Restauracje i usługi zakwaterowania 4,4 0,6 4,6 0,4 Ubezpieczenia i usługi finansowe -1,1 0,4 -0,1 -0,9 Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi 1,7 0,3 1,7 0,8

PTNW - Renata Kaznowska