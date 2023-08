i Autor: Pixabay

Budżet 2024

Budżet na 2024 rok... bez tarczy antyinflacyjnej? Wiceminister odpowiada

Projekt budżetu na rok 2024 nie obejmuje kontynuacji tarczy antyinflacyjnej - ogłosił wiceminister finansów, Sebastian Skuza. Obecnie tarcza ta obejmuje zwolnienie z podatku VAT na żywność do końca bieżącego roku. Tarcza antyinflacyjna to zestaw środków, które zostały wdrożone w lutym 2022 roku w celu łagodzenia wpływu wzrostu inflacji. W obecnym kształcie zawiera ona jedynie zwolnienie z podatku VAT na żywność, którego termin został przedłużony do końca 2023 roku.