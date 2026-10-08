Budżet na przyszły rok odesłany do komisji

Karol Kobos
Karol Kobos
PAP
PAP
2026-10-08 22:18

Projekt ustawy budżetowej na 2027 rok trafił do dalszych prac w Sejmie. Rząd Donalda Tuska planuje rekordowe wydatki, na poziomie niemal biliona złotych. Deficyt ma przekroczyć 281 mld zł, a priorytetem będą wydatki na zdrowie i wojsko.

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Autor: pixabay/ CC0 1.0 zdj.poglądowe

Budżet na 2027 rok w Sejmie. Jaki jest dalszy harmonogram prac?

W czwartek posłowie zdecydowali o dalszych losach projektu budżetu na przyszły rok. Klub Poselski Prawo i Sprawiedliwość oraz Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia chciały odrzucenia projektu już w pierwszym czytaniu, ale ich wniosek przepadł w głosowaniu. Przeciwko było 237 posłów, a za 198.

To oznacza, że projekt ustawy budżetowej na 2027 rok trafił do dalszych, szczegółowych prac w Komisji Finansów Publicznych. Teraz posłowie będą analizować rządowe propozycje punkt po punkcie. Rząd Donalda Tuska ma bardzo napięty kalendarz, aby zdążyć z uchwaleniem najważniejszej ustawy w państwie.

Harmonogram prac nad budżetem wygląda następująco:

  • 2 grudnia: drugie czytanie projektu w Sejmie,
  • 4 grudnia: trzecie, ostateczne czytanie i głosowanie,
  • 8 grudnia: ustawa trafi do Senatu, który będzie miał czas na zgłoszenie swoich poprawek,
  • 15 stycznia: Sejm zajmie się ewentualnymi poprawkami Senatu,

Po 15 stycznia gotowa ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydentowi, który na podjęcie decyzji będzie miał 7 dni. Cały proces musi zakończyć się w połowie stycznia, aby państwo mogło normalnie funkcjonować.

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