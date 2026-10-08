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Budżet na 2027 rok w Sejmie. Jaki jest dalszy harmonogram prac?
W czwartek posłowie zdecydowali o dalszych losach projektu budżetu na przyszły rok. Klub Poselski Prawo i Sprawiedliwość oraz Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia chciały odrzucenia projektu już w pierwszym czytaniu, ale ich wniosek przepadł w głosowaniu. Przeciwko było 237 posłów, a za 198.
To oznacza, że projekt ustawy budżetowej na 2027 rok trafił do dalszych, szczegółowych prac w Komisji Finansów Publicznych. Teraz posłowie będą analizować rządowe propozycje punkt po punkcie. Rząd Donalda Tuska ma bardzo napięty kalendarz, aby zdążyć z uchwaleniem najważniejszej ustawy w państwie.
Harmonogram prac nad budżetem wygląda następująco:
- 2 grudnia: drugie czytanie projektu w Sejmie,
- 4 grudnia: trzecie, ostateczne czytanie i głosowanie,
- 8 grudnia: ustawa trafi do Senatu, który będzie miał czas na zgłoszenie swoich poprawek,
- 15 stycznia: Sejm zajmie się ewentualnymi poprawkami Senatu,
Po 15 stycznia gotowa ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydentowi, który na podjęcie decyzji będzie miał 7 dni. Cały proces musi zakończyć się w połowie stycznia, aby państwo mogło normalnie funkcjonować.