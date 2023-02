Butelkomaty. Jak będzie działać system kaucyjny w Polsce?

Skup butelek za kaucją – nowe przepisy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt ustawy ustanawiającej w Polsce system kaucyjny na wybrane rodzaje opakowań na napoje, w tym opakowania szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. System kaucyjny będzie bezparagonowy. Oznacza to, że w celu odzyskania wcześniej uiszczonej kaucji użytkownik końcowy nie będzie musiał okazywać paragonu podczas zwracania opakowania lub odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym. Zaproponowane przepisy zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Konsumenci będą mogli oddać opakowanie w dowolnej jednostce handlowej, która przystąpi do systemu.

Kaucja - gdzie już można oddawać butelki?

Najpopularniejszą obecnie formą skupu są butelkomaty. Wprowadziły je: Kaufland, Żabka, Lidl, Carrefour, Choten czy Lewiatan. Biedronka jeszcze nie podała swoich planów - podaje dlahandlu.pl.

* Butelkomaty w Carrefour

Carrefour Polska wspólnie z EKO-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań wspólnie uruchomił w 10 sklepach w województwie śląskim test butelkomatów, do których można oddawać butelki plastikowe oraz puszki aluminiowe po napojach. Za każde oddane opakowanie, sieć wypłaci klientom 15 groszy w postaci bonów, którymi od razu można zapłacić za zakupy. Automaty przyjmują butelki oraz puszki w formie nie zgniecionej oraz takie, na których nie został uszkodzony kod kreskowy. Po zakończeniu zwrotu opakowań, maszyna wygeneruje podsumowanie oraz bon z całościową kwotą odpowiadającą liczbie zwróconych opakowań.

* EKOmaty w Żabce

W EKOmatach butelki są przesortowane i zmielone na granulat, który stworzy butelki do wody marki własnej "Od Nowa". Zebrane puszki zostaną natomiast poddane procesowi recyklingu. Za przyniesione butelki i puszki klienci są wynagradzany żappsami (50 żappsów za jedną butelkę/puszkę spełniającą warunki).

* Butelkomaty w Lidlu i Kauflandzie

Butelki PET można na razie oddawać w 12 sklepach Lidla. Za każdą przyniesioną plastikową butelkę klient może odzyskać 5 groszy. Sieć Kaufland, od lat stawia w swoich sklepach butelkomaty. Klienci sieci mogą oddać szklane butelki zwrotne, w zamian za co otrzymują bon o wartości odpowiadającej kwocie kaucji, do zrealizowania podczas zakupów w jej sklepach. Co ważne, aby skorzystać z butelkomatu, nie jest potrzebny paragon.

