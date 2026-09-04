W Polsce pojawi się kilka tysięcy nowych butelkomatów.

Będzie możliwość zwrotu kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą.

Staną na osiedlach mieszkaniowych w dużych miastach.

Jakie plany mają operatorzy systemu?

Maszyny oddadzą pieniądze na kartę

Koniec z papierowymi bonami, które można zrealizować tylko w jednym sklepie. Polski system kaucyjny wchodzi na zupełnie nowy poziom. Największą zmianą będzie wprowadzenie maszyn, które zwracają pieniądze za butelki i puszki bezpośrednio na kartę płatniczą. To proste i wygodne rozwiązanie, które eliminuje konieczność stania w kolejce do kasy, by wymienić kupon na gotówkę.

Według zapowiedzi operatorów, w perspektywie kilku lat, w całej Polsce może pojawić się nawet kilka tysięcy maszyn oferujących zwrot kaucji na kartę. Operatorzy potwierdzają, że prace nad wdrożeniem tej technologii idą pełną parą. Pierwsze takie butelkomaty już działają, głównie w dużych miastach. Są stawiane przede wszystkim w miejscach, które nie są bezpośrednio powiązane z jednym sklepem – na przykład na osiedlach mieszkaniowych, w punktach przesiadkowych czy w miejscowościach turystycznych. Dzięki temu system kaucyjny 2026 staje się znacznie bardziej elastyczny i przyjazny dla użytkownika.

Różni operatorzy - różne strategie. Gdzie stawiają automaty?

Kaucja.pljuż teraz instaluje butelkomaty z opcją zwrotu na kartę na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Operator planuje, że w perspektywie 3-4 lat w Polsce stanie 4 tysiące takich automatów. Na razie firma skupia się na stolicy i jej okolicach, gdzie ma pojawić się ponad 500 takich urządzeń. Jak mówi Dariusz Dworzecki z Kaucja.pl, tempo instalacji to około 15 maszyn tygodniowo. Po osiągnięciu poziomu około 120 aktywnych automatów w Warszawie, projekt będzie rozszerzany na kolejne duże miasta, w tym Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków oraz region Śląska. Oznacza to, że rozwiązania umożliwiające bezpośredni zwrot kaucji na konto lub kartę będą stopniowo coraz szerzej dostępne.

Z kolei PolKa – Polska Kaucja stawia na maszyny osiedlowe. Pierwsze urządzenia działają już m.in. w Zamościu i na warszawskiej Białołęce. Firma zapowiada dalszy rozwój sieci i planuje wprowadzenie automatów, które pozwolą na zwrot wielu opakowań jednocześnie.

Firma Reselekt w najbliższym czasie zamierza uruchomić kilka maszyn zwracających pieniądze bezpośrednio na kartę. Jak informuje, takie rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w miejscach, gdzie automat nie jest przypisany do jednego sklepu. Chodzi głównie o lokalizacje turystyczne i komunikacyjne, co znacznie zwiększy wygodę korzystania z systemu kaucyjnego w podróży.

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Jak dziś działa system kaucyjny w Polsce? To już potężna sieć

Chociaż zwrot kaucji prosto na kartę to nowość, sam system kaucyjny jest już w Polsce dobrze rozwinięty i działa na ogromną skalę. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na koniec czerwca 2026 roku w całym kraju działało aż 64 tysiące punktów zbiórki opakowań. To potężna sieć, która obejmuje zarówno duże supermarkety, jak i mniejsze, lokalne sklepy.

Choć butelkomaty znajdziemy w niespełna 14 tysiącach punktów, co stanowi zaledwie 21 proc. całej sieci, to właśnie one wykonują lwią część pracy. Okazuje się, że to właśnie te maszyny zbierają aż 87 proc. wszystkich opakowań ze znakiem kaucji, co pokazuje, jak skuteczny jest zautomatyzowany system.

System wychodzi też poza ramy sklepów. W całej Polsce działa już ponad 200 punktów zbiórki, które nie są powiązane z żadną placówką handlową - znajdziemy je nawet w zakładach pracy. To pokazuje, że machina zwrotów już teraz jest blisko ludzi, a wprowadzenie opcji zwrotu na kartę tylko przyspieszy jej rozwój i zwiększy wygodę dla każdego z nas. Nowe technologie to kolejny, naturalny krok w ewolucji systemu, który już dziś udowadnia swoją wartość.