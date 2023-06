W wieku 16 lat była milionerką. Spadła na samo dno. Teraz pobiera zasiłki

Callie pracowała w sklepie w Workington, gdzie zarabiała najniższą krajową. Pewnego dnia jej los się odmienił. Wygrała w przeliczeniu na polskie pieniądze 10 milionów złotych w loterii. Po otrzymaniu wygranej zaczęła żyć na całego, a jej pieniądze szybko się skończyły. Kobieta wydała majątek na ubrania, operacje plastyczne i luksusowe samochody. Rozdała też górę pieniędzy na prezenty dla przyjaciół i rodziny. Gdy środki finansowe wyczerpały się, przyjaciele ją opuścili.

Przez problemy z narkotykami skonfiskowano jej prawo jazdy. . Mimo to, nie zrezygnowała z jazdy pod wpływem narkotyków. Spowodowała wypadek i próbowała uciec z miejsca zdarzenia. Ostatecznie policji udało się zatrzymać Callie. Stawiała opór, co zmusiło funkcjonariuszy do użycia gazu pieprzowego. Callie Rogers została skazana na ograniczenie wolności i nakazano jej zapłacić zadośćuczynienie dla policjanta. Nie miała jednak za co. Dziś jej sytuacja jest trochę bardziej stabilna. Po wypadku postanowiła zmienić swoje życie. Skończyła z narkotykami i wychowuje dzieci.

