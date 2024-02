Była prezes Agencji Rozwoju Przemysłu z zarzutami o korupcję! Grozi jej 12 lat więzienia

Prokuratura: Była wiceprezes ARP brała łapówki

Była wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Patrycja Z. została oskarżona o przyjęcie korzyści majątkowych i osobistych od oskarżonego Wojciecha W. - prezesa jednej ze spółek akcyjnych ze Śląska. Kobieta przyjęła od Wojciecha W. łapówkę prawie 250 tysięcy złotych. Pieniądze te zostały przekazane jej za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Ontario (Kanada), co miało utrudnić wykrycie przestępczego procederu. Wojciech W. opłacił również Patrycji Z. oraz członkom jej najbliższej rodziny kilkudniowy pobyt w drogim hotelu oraz wyposażenie jej mieszkania. Oskarżona bezpłatnie korzystała ż z samochodów należących do spółki Wojciecha W. i powiązanych z nim osób marki BMW X6 oraz marki Porsche Panamera.

Zarzuty korupcyjne dla byłego dyrektora w ARP

Również były dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jakub M. został oskarżony o przyjęcie łapówki od oskarżonego Wojciecha W. prawie 25 tysięcy złotych. "Pieniądze te zostały przekazane mu za pośrednictwem firmy jego ojca z branży informatycznej pod pozorem wykonania usługi, która nigdy nie została zlecona i wykonana. Miało to utrudnić wykrycie przestępczego procederu. Ponadto Wojciech W. obiecał Jakubowi M. spłatę za niego w ciągu 4 lat kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Jakuba M. na zakup mieszkania" - przekazała Prokuratura Krajowa.

Obojgu oskarżonym Wojciech W. obiecał, że w przypadku pojawienia się problemów w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zatrudni on ich w jednej ze swoich spółek na kierowniczych stanowiskach, do czego doszło. Do popełnienia tych przestępstw doszło od 2015 roku do końca marca 2016 roku.

Długa lista zarzutów wobec Patrycji Z.

Prokuratura Krajowa poinformowała również o innej sprawie korupcyjnej dotyczącej Patrycji Z. Prokurator także oskarżył ją o przyjmowanie łapówek od Jerzego K. wiceprezesa jednej ze spółek z branży meblarskiej z Podkarpacia. Opłacił on Patrycji Z. pobyt w posiadłości wypoczynkowo-rekreacyjnej, sfinansował pobyt w Dubaju, wejściówki do loży VIP na zawody żużlowe Grand Prix oraz alkohol. W zamian za to Patrycja Z. podczas oficjalnych spotkań prezentowała ofertę handlową spółki z branży meblarskiej, promowała jej produkty i załatwiała sprawy tej spółki. Polegała ona na uzyskaniu korzystnej dla spółki decyzji w przedmiocie zwolnienia i przyśpieszenia zwolnienia gwarancji bankowej należytego wykonania umowy w kwocie ponad 20 milionów zł.

QUIZ PRL. Łapówki w życiu Polaków. Bez nich nie dało się niczego załatwić? Pytanie 1 z 10 Do tzw. łapówek rozpaczliwych zaliczały się: podwawelska i pasztetowa kostki smalcu butapren i guma arabska Dalej