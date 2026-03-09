Justin Trudeau odwiedzi Poznań, aby wziąć udział w debacie Impact'26 o przyszłości relacji transatlantyckich i wpływie geopolityki na globalny handel.

Były premier Kanady, znany z przekształcenia Kanady w światowego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji, podzieli się doświadczeniami w zarządzaniu zmianą i wspieraniu innowacji.

Wizyta Trudeau zbiega się z przełomowym momentem w polsko-kanadyjskich relacjach, szczególnie w kontekście niedawnej umowy o współpracy w dziedzinie energii jądrowej.

Na kongresie Impact'26, obok Trudeau, wystąpią inne wybitne osobistości, takie jak Amal Clooney, Daron Acemoglu (Noblista z ekonomii) i Kristalina Georgieva (Dyrektor MFW).

Dlaczego Justin Trudeau pojawi się w Polsce?

Justin Trudeau, jedna z najbardziej wyrazistych postaci światowej polityki ostatniej dekady, weźmie udział w debacie o przyszłości relacji transatlantyckich. Jego przyjazd do Poznania to wyjątkowa szansa, by poznać kulisy globalnej polityki z perspektywy lidera, który przez niemal dziesięć lat stał za sterami jednej z największych gospodarek świata. Trudeau przyjeżdża nie jako teoretyk, ale jako praktyk, który w czasach pandemii, wojen handlowych i powrotu otwartego konfliktu w Europie musiał podejmować strategiczne decyzje.

Jego wystąpienie skupi się na tym, jak zmieniająca się geopolityka wpływa na globalny handel i jak w niestabilnym świecie chronić interesy narodowe. Obecność Justina Trudeau w Polsce to sygnał, że nasz kraj staje się kluczowym miejscem dyskusji o przyszłości Zachodu.

Od politycznego optymisty do architekta sukcesu AI

Przez lata urzędowania Trudeau przeszedł ewolucję od politycznego optymisty do twardego stratega. To właśnie pod jego rządami Kanada stała się światowym centrum technologicznym i jednym z liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dzięki jego inicjatywom powstały takie ośrodki jak Vector Institute w Toronto czy Mila w Montrealu, które przyciągnęły największe talenty z Doliny Krzemowej i miliardy dolarów prywatnego kapitału. Stworzył system, w którym państwo skutecznie wspiera prywatne innowacje.

– Justin Trudeau to postać najwyższej wagi w światowej polityce. Jego sukces w pozycjonowaniu Kanady jako lidera technologii to wiedza krytyczna dla każdego stratega, który pojawi się w Poznaniu. Chcemy, aby nasi goście usłyszeli od niego, jak zarządzać zmianą w sposób odważny i skuteczny – podkreśla Krystian Wolak, twórca ImpactCEE.

Dziś Trudeau skupia się na nowym wyzwaniu, jakim jest związek technologii z energią. Jego wizja budowania odpornych sieci energetycznych dla sektora AI to gotowy model, który może być szczególnie ważny dla polskich firm szukających sposobu na bezpieczną transformację.

Polska i Kanada, czyli strategiczne partnerstwo w energetyce

Dla Polski Trudeau pozostaje postacią, która na długo przed innymi dostrzegła w Warszawie strategicznego partnera w sektorze nuklearnym i obronnym. Jego wizyta w Poznaniu zbiega się z przełomowym momentem w relacjach obu państw. Na początku roku nasze kraje podpisały historyczną umowę o współpracy w dziedzinie energii jądrowej. Kanadyjski kapitał i technologie mają stać się jednym z filarów polskiej niezależności energetycznej.

Trudeau to lider, który doskonale rozumie, że bezpieczeństwo militarne i energetyczne to dwie strony tej samej monety. Jako polityk, który sfinalizował umowę handlową CETA z Europą, ma też unikalną wiedzę o tym, jak budować sprawne łańcuchy dostaw i omijać bariery celne. Jego wystąpienie będzie więc nie tylko podsumowaniem kariery, ale przede wszystkim otwarciem nowego rozdziału w polsko-kanadyjskich relacjach gospodarczych.

Nie tylko Trudeau. Kto jeszcze wystąpi na Impact'26?

Program kongresu został skonstruowany tak, by dostarczyć odpowiedzi na najważniejsze pytania współczesności. Obok byłego premiera Kanady na scenie pojawią się inne wybitne osobowości. Swoją obecność potwierdziła Amal Clooney, światowej sławy prawniczka i ikona walki o prawa człowieka. Do dyskusji o mechanizmach bogacenia się narodów dołączy Daron Acemoglu, laureat Nagrody Nobla z ekonomii z 2024 roku.

Perspektywę globalnych finansów przybliży Kristalina Georgieva, Dyrektor Zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Nie zabraknie też liderów nowej gospodarki cyfrowej, jak Mati Staniszewski, współtwórca polskiego startupu ElevenLabs, który podbił świat. Takie zestawienie mówców gwarantuje, że kongres Impact'26 będzie jednym z najważniejszych spotkań liderów biznesu, technologii i polityki w tej części Europy.

