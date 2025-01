Były szef SLD stracił stanowisko w PZU. Olejniczak odwołany z rady nadzorczej spółki

Wojciech Olejniczak odwołany z PZU

Wniosek o odwołanie Wojciecha Olejniczaka z rady nadzorczej PZU złożyła przedstawicielka reprezentująca Skarb Państwa. W porządku obrad znajdował się też punkt dotyczący powołania nowego członka rady nadzorczej, ale po odwołaniu Olejniczaka akcjonariusze zdecydowali o przerwie w obradach walnego do 21 stycznia tego roku.

Wcześniej, 28 listopada 2024 r. rada nadzorcza PZU zdecydowała o odwołaniu Olejniczaka z czasowego wykonywania obowiązków członka zarządu spółki. "W dniu 28 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania z dniem 28 listopada 2024 r. delegowania członka rady nadzorczej PZU SA Pana Wojciecha Olejniczaka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu PZU SA" - podano w komunikacie giełdowym spółki.

Zarzuty dla Olejniczaka

Pod koniec listopada ubiegłego roku podano, że Olejniczak - b. minister rolnictwa, b. szef SLD, a także b. poseł i eurodeputowany - ma zarzut działania na szkodę Alior Banku, gdzie był zatrudniony. Olejniczakowi i innym podejrzanym w sprawie przedstawiono łącznie 10 zarzutów. Chodzi o działanie na szkodę Alior Banku w związku z przyznaniem wsparcia kredytowego dla Zakładów Mięsnych Henryka Kani na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów. Sam Olejniczak nie jest podejrzany o poświadczanie nieprawdy w dokumentach, ma zarzut wyrządzenia szkody bankowi.

Jak przekazała prokuratura, w okresie objętym zarzutami Olejniczak pełnił funkcję dyrektora Departamentu Biznesu Agro Alior Banku, a pozostali podejrzani to pracownicy banku, którzy na różnych etapach uczestniczyli w rozpoznawaniu wniosków kredytowych. Po przedstawieniu zarzutów zostali przesłuchani i złożyli obszerne wyjaśnienia – poinformowała PK.

Kim jest Wojciech Olejniczak

Wojciech Olejniczak wszedł do krajowej polityki w 2001 roku, kiedy po raz pierwszy został wybrany do Sejmu jako kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2003 roku w wieku 29 lat został ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Marka Belki. Stanowisko to pełnił do 2005 r. W latach 2005 - 2008 Olejniczak był przewodniczącym SLD. W 2014 roku, po tym jak nie został wybrany do PE na kolejną kadencję, Olejniczak wycofał się z polityki.

W latach 2016-2019 zajmował stanowisko dyrektora departamentu biznesu rolniczego w Alior Banku; później, od 2019 roku związany był z Grupą mBank, gdzie pracował w pionie bankowości inwestycyjnej.

W lutym 2024 Olejniczak został powołany do rady nadzorczej PZU. Pod koniec sierpnia rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania go do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na okres trzech miesięcy.