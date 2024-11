Były szef SLD zatrzymany przez CBA. Chciał zabierać milionerom, sam się dorobił na polityce

Wielka loteria w Lidlu! Nagrody co minutę!

Były szef SLD i były minister rolnictwa Wojciech Olejniczak zatrzymany przez CBA

CBA poinformowało w środę 27 listopada o zatrzymaniu sześciu osób w sprawie przestępstw gospodarczych. Jak później potwierdziło PZU, wśród zatrzymanych był członek rady nadzorczej firmy Wojciech Olejniczak, jednak ubezpieczyciel zaznaczył, że z posiadanych informacji wynika, że zatrzymanie nie ma nic wspólnego z jego działalnością w spółce, a z jego działalnością zawodową w latach 2016-2019 (gdy nie pracował w PZU)

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń RMF FM zatrzymanie ma być związane z udzieleniem kredytu Zakładom Mięsnym Kania przez Alior Bank. Z kolei Radio Eska podało, że pozostałe zatrzymane osoby to pracownicy Alior Banku z pionu podległego Olejniczakowi.

Ponadto jak wyjaśnił rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik mimo tego, że Olejniczak nie jest członkiem partii, ugrupowanie będzie chciało wyjaśnić tę sprawę.

Wojciech Olejniczak hciał opodatkować bogatych, a sam się dorobił majątku

Wojciech Olejniczak od lat był związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, w 2000 roku był w sztabie wyborczym prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a w 2003 roku został wiceministrem rolnictwa (w 2005 roku objął tekę ministra). W 2005 roku został także przewodniczącym przewodniczącym SLD.

Jako szef SLD mówił, że jego zdaniem powinno się opodatkować bogatych stawką 40 proc., mówił aby "zabrać bogatym 27 mld zł".

W 2009 roku Olejniczak został wybrany do europarlamentu. Kariera w polityce pozwoliła mu dołączyć do grona milionerów. Jak wynika z jego oświadczenia finansowego z 2014 roku (wtedy też ostatni raz musiał takowe składać publicznie), polityk posiadał 140 metrowe mieszkanie warte milion zł, nieruchomość rolną o wartości 200 tys. zł, umowę o zakup domu, a także ok. 100 tys. zł na koncie i BMW warte 150 tys. zł.

W 2014 roku nie udało mu się dostać reelekcji do Parlamentu Europejskiego. W latach 2015-2016 został doradcą prezesa NBP Marka Belki, a w okresie 2016-2019 roku dyrektorem departamentu biznesu agro w Alior Banku. Według doniesień mediów to właśnie tego epizodu w pracy dotyczy zatrzymanie Olejniczaka przez CBA.