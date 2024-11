Jacek Sutryk zatrzymany przez CBA. Co wpisał w oświadczeniu majątkowym

Jacek Sutryk zatrzymany przez CBA

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak podają Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prokuratura Krajowa, chodzi o nieprawidłowości i podejrzenia popełnienia przestępstw związanych z aferą Collegium Humanum, prywatną uczelnią, która, jak wykazało śledztwo CBA, miała sprzedawać dyplomy na kierunku MBA (z ang. Master of Business Administration, czyli studiów podyplomowych skoncentrowanych na zarządzaniu biznesem i finansami). Dyplom poświadczający ukończenie takich studiów podyplomowych EMBA na Collegium Humanum ma Jacek Sutryk. Po wybuchu afery handlu dyplomami, prezydent Wrocławia opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie swojego dyplomu oraz przelewu opłaty za studia opiewającego na kwotę 9,5 tys. zł, podkreślając, że za edukację zapłacił z własnej kieszeni i zdał egzamin.

Oświadczenie majątkowe Jacka Sutryka

Bierzemy pod lupę oświadczenie majątkowe zatrzymanego przez służby urzędnika, polityka, samorządowca. Jacek Sutryk jako prezydent miasta jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych. Na stronie Urzędu Miasta Wrocławia najświeższe oświadczenie majątkowe, uściślając - korekta oświadczenia majątkowego, prezydenta Jacka Sutryka datowane jest na wrzesień 2024 roku. Co w nim znajdujemy? Jacek Sutryk podaje, że ma ponad 66 tys. zł oszczędności. Do dyspozycji ma dom o powierzchni 240 mkw. wyceniony na 1,6 mln zł (zgodnie z ceną zakupu). Prawa do mieszkania dzieli z bratem. Prezydent Wrocławia podaje stan swoich zarobków na dzień 7 maja 2024 roku. Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Wrocławia zarobił blisko 107 tys. zł i pełnienia funkcji członka dwóch rad nadzorczych - 42 tys. zł. Jacek Sutryk ma do spłaty kredyt mieszkaniowy zaciągnięty na kwotę 2 mln zł, ale do spłaty pozostało nieco ponad 1,1 mln zł. Sutryk jest także właścicielem kart kredytowych (25 tys. zł na dzień 7 maja 2024). Co ciekawe, Jacek Sutryk według oświadczenia majątkowego nie ma w garażu samochodu, ale za to ma motor - Harley Davidson Road Glide Ultra Fltru z 2016 roku, kupiony w 2021, wyceniony na 84 tys. zł.

Na polecenie prokuratora śląskiego wydziału PZ PK funkcjonariusze @CBAgovPL zatrzymali dziś prezydenta Wrocławia.Jackowi S. zostaną postawione zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum.Szczegóły po zakończeniu czynności.— Przemysław Nowak (@PrzemNowak_) November 14, 2024

Dzisiaj rano do sprawy podejrzenia przestępstw i nieprawidłowości w Collegium Humanum na polecenie prokuratora agenci @CBAgovPL zatrzymali prezydenta Wrocławia. Po zakończeniu czynności procesowych zatrzymany został przewieziony do wydziału zamiejscowego@PK_GOV_PL w Katowicach pic.twitter.com/WzGUU1XasA— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) November 14, 2024