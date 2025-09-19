Carrefour rozważa sprzedaż swoich aktywów w Polsce, w tym około 800 sklepów, 20 centrów handlowych i 40 stacji paliw.

Wśród potencjalnych kupców części aktywów Carrefoura wymienia się Jeronimo Martins, właściciela Biedronki, choć całkowite przejęcie może być trudne z powodu przepisów antymonopolowych.

Pomimo zapowiedzi otwarcia nowych sklepów, Carrefour Polska przeprowadził restrukturyzację, w wyniku której pracę straciło 340 osób, co firma tłumaczy koniecznością redukcji kosztów.

Carrefour, obecny na polskim rynku od 1997 roku, aktualnie zatrudnia około 10 tysięcy pracowników.

Carrefour rozważa sprzedaż aktywów w Polsce

Francuski portal La Lettre poinformował, że grupa Carrefour otworzyła tzw. data room, w którym znalazł się komplet poufnych informacji dotyczących działalności sieci w Polsce. Dokumenty przygotowane przez JP Morgan mają być podstawą do rozmów z potencjalnymi inwestorami. Na sprzedaż może trafić nie tylko około 800 sklepów, ale także 20 centrów handlowych i 40 stacji paliw.

Biedronka wśród potencjalnych kupców

Według doniesień Bloomberga, możliwość przejęcia części aktywów Carrefoura analizuje Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka. Jak podkreśla Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa portugalskiej grupy, całkowite przejęcie Carrefoura w Polsce mogłoby być trudne ze względu na przepisy dotyczące ochrony konkurencji.

Stanowisko Carrefour Polska

Zapytane przez serwis strefabiznesu.pl, o sytuację biuro prasowe spółki poinformowało: „Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary jej działalności i modele organizacyjne. W związku z trwającym procesem, nie komentujemy plotek rynkowych na ten temat” – przekazano w odpowiedzi dla Strefy Biznesu.

Zmiany i redukcje w polskich strukturach

Choć jeszcze w lipcu sieć zapowiadała otwarcie 63 nowych sklepów, równocześnie prowadziła proces restrukturyzacji. Według informacji serwisu Dlahandlu.pl, w Warszawie i Bydgoszczy pracę miało stracić 340 osób. Firma tłumaczyła zwolnienia koniecznością dostosowania się do trudnych realiów rynku oraz redukcją kosztów operacyjnych. Obecnie Carrefour zatrudnia w Polsce około 10 tys. pracowników.

28 lat obecności na polskim rynku

Historia Carrefoura w Polsce rozpoczęła się w 1997 roku od otwarcia pierwszego hipermarketu w Łodzi. Trzy lata później sieć przejęła Champion i Globi, a w 2001 roku otworzyła swoje pierwsze centrum handlowe – CH Morena. W kolejnych latach Carrefour wprowadził do sprzedaży produkty marki własnej oraz rozwijał franczyzę, otwierając pierwszy sklep w tym modelu w 2007 roku.

