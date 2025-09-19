Magazynierzy w dyskontach zarabiają średnio 5200-6900 zł brutto (3800-5000 zł netto), co jest więcej niż pensja kasjera i świadczy o stabilności zatrudnienia.

Do głównych obowiązków magazynierów należy przyjmowanie, przechowywanie i kompletacja towarów, często z użyciem wózków widłowych.

Biedronka oferuje magazynierom min. 5250 zł brutto i premie, a Lidl proponuje 5500-6350 zł brutto z gwarancją podwyżki od pierwszego dnia.

Zarobki magazynierów w dyskontach

Według danych portalu wynagrodzenia.pl, przeciętne płace na stanowisku magazyniera mieszczą się w przedziale 5200–6900 zł brutto (czyli około 3800–5000 zł netto). Mediana zarobków to 6000 zł brutto, co daje około 4400 zł na rękę. Oznacza to, że praca w magazynach sieci handlowych jest nie tylko stabilna, ale także lepiej opłacana niż praca kasjera – różnice mogą sięgać nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Do obowiązków osób zatrudnionych w magazynach należy m.in. przyjmowanie i kontrola jakości towarów, ich właściwe przechowywanie, kompletacja zamówień oraz prowadzenie dokumentacji. W wielu przypadkach wymagane jest także posługiwanie się wózkiem widłowym i wdrażanie nowych rozwiązań logistycznych.

Oferty pracy w Biedronce

Na połowę września 2025 roku w serwisie rekrutacyjnym Biedronki można było znaleźć 32 ogłoszenia dla magazynierów. Sieć proponuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 5250 zł brutto (około 3900 zł netto) wraz z nagrodą za obecność. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na premie miesięczne. W oficjalnych komunikatach firma podkreśla, że zatrudnienie w jej magazynach zapewnia stabilność oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Oferty pracy w Lidlu

Lidl w tym samym czasie poszukiwał 21 pracowników do swoich magazynów. Ogłoszenia obejmują różne obszary – od kompletacji towarów, przez obsługę wózków widłowych, aż po prace związane z recyklingiem. Proponowane stawki mieszczą się w granicach 5500–6350 zł brutto (około 4100–4700 zł netto) już od pierwszego dnia zatrudnienia. Sieć zaznacza, że wzrost wynagrodzenia jest gwarantowany – informacja o podwyżce wpisywana jest bezpośrednio do pierwszej umowy o pracę.

Rosnące zapotrzebowanie na magazynierów

Obie sieci zgodnie podkreślają, że magazyny to kluczowy element struktury logistycznej. Bez sprawnej obsługi tego ogniwa niemożliwe byłoby zapewnienie ciągłości dostaw do sklepów. Rosnąca liczba placówek handlowych i dynamiczny rozwój obu marek powodują, że zapotrzebowanie na pracowników w tym obszarze stale się zwiększa.

