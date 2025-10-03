• Kupując koszyk-niespodziankę w Carrefour za 150 zł, możesz zdobyć produkty non-food o wartości nawet ponad 1800 zł, a minimalna wartość zawartości to 600 zł.

• Koszyki zawierają różnorodne produkty, od majsterkowania po RTV/AGD, a każdy jest unikatowy, co gwarantuje emocjonującą loterię.

• Sprzedaż startuje 3 października o 12:00 w ponad 120 sklepach Carrefour w Polsce – bądź punktualny, bo koszyki szybko się wyprzedają!

• Pamiętaj, że produkty z koszyka-niespodzianki nie podlegają zwrotowi, więc to zakup z nutką ryzyka, ale i ogromną szansą na okazję.

Każdy koszyk w Carrefour został starannie zafoliowany, skrywając w swoim wnętrzu produkty z różnorodnych kategorii non-food. Możemy spodziewać się artykułów z zakresu majsterkowania, wyposażenia domu, artykułów szkolnych, zabawek, artykułów sportowych, produktów dla zwierząt, akcesoriów samochodowych, RTV/AGD, a nawet tekstyliów. Cena koszyka to zawsze 150 zł, ale jego zawartość to prawdziwa loteria! Można trafić na produkty o wartości nawet ponad 1800 zł! W ostatniej edycji, rekordowy koszyk osiągnął wartość aż 1879 zł, co jest nie lada gratką dla łowców okazji. Nawet minimalna wartość każdego koszyka, wynosząca 600 zł, sprawia, że udział w akcji jest wyjątkowo opłacalny. To inwestycja, która może się zwrócić z nawiązką!

Każdy koszyk to unikat

Udział w akcji to nie tylko szansa na zdobycie produktów w okazyjnej cenie, ale również fantastyczna zabawa. Każdy koszyk jest inny, a odkrywanie jego zawartości dostarcza niezapomnianych emocji. Nawet zaprawieni w bojach fani mystery boxów będą zaskoczeni! To doskonały sposób na urozmaicenie codziennych zakupów i dodanie im odrobiny ekscytacji. Sprzedaż koszyków niespodzianek rozpocznie się 3 października o godz. 12:00 jednocześnie w ponad 120 sklepach Carrefour w całej Polsce. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami, warto ustawić sobie przypomnienie i być punktualnie! Koszyki znikają w mgnieniu oka, często nawet w ciągu kilkunastu minut. Kto pierwszy, ten lepszy!

Produkty zakupione w ramach akcji nie podlegają procedurze zwrotu towarów pełnowartościowych "Satysfakcja lub zwrot", która standardowo obowiązuje w sklepach Carrefour. Dlatego warto dobrze przemyśleć swój zakup i przygotować się na niespodziankę!

