Wojciech Cejrowski wraca do TVP. Jego polska spółka zyskuje czterokrotnie

Dochodowy biznes podróżnika

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, polska firma Wojciecha Cejrowskiego skupia jego kilka aktywności. W internetowym Sklepie Kolonialnym podróżnika i publicysty oferowane są jego książki, programy na DVD i koszulki, a także napoje i przekąski z Ameryki Łacińskiej.

-Spółka ze sprzedaży towarów osiągnęła w 2021 roku ok. 930 tys. zł wpływów, wobec 1,1 mln zł rok wcześniej. Od początku stycznia br. sklep nie działa, według komunikatu trwa reorganizacja. Wpływy z praw i licencji zwiększyły się z 285 do 300 tys. zł, a z usług dziennikarskich i podobnych - ze 135 do 240 tys. zł. Z kolei przychody jego firmy określone jako pozostałe skoczyły rok do roku ze 120 tys. do 1,5 mln zł -wylicza portal.

Jak wynika z analizy portalu, wydatki operacyjne spółki Cejrowskiego zwiększyły się rok do roku z 1,99 do 3,2 mln zł, głównie wskutek wzrostu kosztów usług obcych z 711,5 tys. do 1,7 mln zł i pozostałych kosztów rodzajowych z 84,6 do 557,8 tys. zł.

Natomiast nakłady na wynagrodzenia zmalały z 417,7 do 234,6 tys. zł, a wartość sprzedanych towarów i materiałów - z 611,7 do 577,7 tys. zł. Strata brutto zmniejszyła się z 309,2 do 195,7 tys. zł, za to inne wyniki rentowności wywindował skok pozostałych przychodów operacyjnych z 545,4 tys. do 1,77 mln zł, a osłabił wzrost kosztów finansowych z 3,6 do 764,9 tys. zł (ta druga kwota to wartość odpisów należności, które trudno będzie uzyskać).

"Ub.r. był trudniejszy dla firmy, ponieważ wojna w Ukrainie przełożyła się na spadek podstawowych przychodów, a w TVP nie wyemitowano nowych odcinków „Boso przez świat”. - Nie udało się również zrealizować w tym roku nowej produkcji filmowej, jednak jest już na etapie końcowym" - opisała spółka w sprawozdaniu.

