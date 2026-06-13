Tusk o małżeństwach jednopłciowych. Ważne zmiany od sierpnia

Od końca sierpnia br. polskie urzędy stanu cywilnego będą mogły transkrybować zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych bez potrzeby wyroku sądu, dzięki nowemu rozporządzeniu.

Ustawa o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu, mająca zapewnić równe traktowanie par partnerskich, czeka obecnie na podpis prezydenta.

Premier wskazał, że w przypadku ewentualnych odmów transkrypcji istnieją jasne procedury odwoławcze, a także możliwość skorzystania z urzędów w innych miejscowościach.

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Premier Donald Tusk podczas wizyty w Łomży odniósł się do kwestii, która budzi spore emocje. Chodzi o nowe przepisy ułatwiające parom jednopłciowym, które wzięły ślub za granicą, wpisanie go do polskich rejestrów. Szef rządu zadeklarował, że jego celem jest spokój i unikanie niepotrzebnych konfliktów.

– Musimy spokojnie przyzwyczaić się, że nadszedł czas, aby osoby o różnych poglądach, różnych stylach życia, różnych preferencjach seksualnych, czuły się w Polsce – każda bez wyjątku – pełnoprawnym obywatelem i człowiekiem szanowanym – powiedział premier Donald Tusk.

Premier dopytywany, jakie kroki rząd zamierza podjąć wobec gmin, które będą odmawiać transkrypcji aktów małżeństw parom LGBT, zadeklarował, że „żadnej wojny z gminami nie będzie”. Dodał, że zależy mu na tym, by nie utrudniać ludziom codziennego życia i nie tworzyć atmosfery „wojny domowej”.

Przy okazji Donald Tusk wspomniał też o innej ważnej dla środowiska LGBT+ ustawie – o związkach partnerskich. Jak poinformował, prace nad nią zostały zakończone i projekt czeka teraz na decyzję prezydenta Nawrockiego. – Mam nadzieję, że prezydent złoży podpis pod tą ustawą – stwierdził szef rządu.

"Rzeczpospolita"opisała we wtorek nowy sondaż agencji SW Research dla Kampanii Przeciw Homofobii. Zapytano w nim Polaków, czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej. Taką decyzję popiera aż 47,8 procent pytanych. Przeciwnego zdania jest 14,3 procent, podczas gdy 24,1 procent nie słyszało o ustawie, a 13,8 procent nie ma zdania.

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Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie małżeństw jednopłciowych?

Całe zamieszanie wynika z rozporządzenia Ministra Cyfryzacji, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 22 maja. Dokument wprowadza nowe wzory urzędowych formularzy, w tym aktów małżeństwa. Pojawiają się w nich opcje dla związków zawartych przez dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. To z pozoru techniczna zmiana, ale w praktyce ma ogromne znaczenie.

Dzięki nowemu rozporządzeniu w polskim urzędzie stanu cywilnego będzie można bez wyroku sądu dokonać transkrypcji wpisu zawartego za granicą małżeństwa par jednopłciowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać trzy miesiące po publikacji, a więc pod koniec sierpnia.

Co zrobić, gdy urząd odmówi transkrypcji aktu małżeństwa?

Premier Donald Tusk uspokaja, że nawet jeśli jakiś urząd będzie niechętny nowym przepisom, obywatele nie zostaną bezradni. Wskazał na dwie ścieżki postępowania. Po pierwsze, procedury są jasne, a decyzje urzędników można zaskarżać do wyższych instancji. To standardowa droga administracyjna.

Po drugie, szef rządu przypomniał o rozwiązaniu, które może okazać się znacznie prostsze i szybsze. Chodzi o to, że sprawy w urzędzie stanu cywilnego nie trzeba załatwiać wyłącznie w miejscu zameldowania.

Premier Donald Tusk wskazał, że obywatele nie są przywiązani do urzędów w miejscu zamieszkania i mogą zgłaszać się do urzędów w innych miejscowościach w celu załatwienia sprawy.

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