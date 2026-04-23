Nowe funkcje w mObywatelu: Aplikacja mObywatel wprowadza możliwość założenia firmy w kilka minut, a także dostęp do ksiąg wieczystych i szybkie podpisywanie oświadczeń o stłuczce (mStłuczka).

Wzrost cyberzagrożeń: Polska jest najbardziej atakowanym państwem w UE pod względem cyberataków, wydając ponad 5 mld zł na cyberbezpieczeństwo, co podkreśla dynamiczną cyfrową wojnę.

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych: Polska proponuje wprowadzenie minimalnego wieku 15 lat dla dostępu do social mediów, dążąc do unijnych regulacji w tej kwestii.

Transkrypcja aktów małżeństwa jednopłciowych: Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie pracuje nad technicznymi i legislacyjnymi rozwiązaniami, by umożliwić transkrypcję aktów małżeństwa osób tej samej płci.

Hubert Biskupski, szef Super Biznesu: – Panie premierze, zacznę od rozwoju usług cyfrowych, e-doręczeń, mObywatela. Co dalej?

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji: – Dzisiaj ważny dzień, dlatego, że rozpoczynamy nową funkcjonalność w mObywatelu. To możliwość założenia firmy przez aplikację. Nowa funkcjonalność skraca nam ten czas. Łatwe zawnioskowanie o firmę, wybranie kodów PKD i zawnioskowanie o założenie działalności gospodarczej. Gdy zakładałem swoją pierwszą firmę, to trwało to dni. Dzisiaj będzie trwało to minuty.

– Myślę, że obywatele czują, że dla gospodarki, biznesu jest to olbrzymia zmiana. Co dalej?

– Kolejne elementy, które będą rozwijały dotychczasowe usługi. Przypominam, że mamy od kilku tygodni dostępne księgi wieczyste w mObywatelu. Teraz przyjdzie czas na Krajowy Rejestr Sądowy, a przypomnę, że już mamy mStłuczkę, która zapewnia szybką możliwość podpisania oświadczenia o stłuczce. W końcu Plum, czyli chatbot oparty na polskim modelu językowym, który poprowadzi Cię za rękę.

– Rzeczywistość mamy niezwykle dynamiczną. Sytuacja zewnętrzna jest jaka jest. Wojna w Ukrainie trwa, a w związku z tą wojną rosną cyberzagrożenia i potrzeba walki z dezinformacją. Ta dezinformacja bardzo często uderza nie tylko w podwaliny państwa, ale również w przedsiębiorców.

– Niestety cyfrowy rozwój państwa powoduje, że mamy coraz więcej zagrożeń, a cyberprzestępcy znajdują różne nowe luki, podatności, które mogą doprowadzić do sytuacji krytycznych. Polska jest dzisiaj najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Ta cyfrowa wojna trwa. Widać ją codziennie, bo ataków są tysiące. Zarówno takich, które mają okraść firmy z wiedzy, umiejętności, wyłudzić dane albo mają przynieść pieniądze poprzez szantaże, aż po ataki na wielkie instytucje państwowe, które mogą sparaliżować życie ludzkie chociażby brakiem prądu, wody czy gazu. Polska dzisiaj wydaje ponad 5 miliardów złotych na cyberbezpieczeństwo. To rekordowe pieniądze.

– Rozmawialiście Państwo z Francuzami, którzy implementują przepisy ograniczające dostęp młodocianych do platform społecznościowych? Kiedy u nas będzie wprowadzony minimalny wiek dostępu do mediów społecznościowych? Czy kiedykolwiek będzie? Bo ja nie widzę konsensusu politycznego w tej kwestii.

– Miałem spotkanie z panem prezydentem Macronem, z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, z premier Włochy, panią Georgią Meloni, z kanclerzem Niemiec i z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Ustaliliśmy na tym spotkaniu, że priorytetem dla państw Unii Europejskiej jest przygotowanie dobrych przepisów, które mają chronić dzieci w internecie. To się wydarzy na pewno. Rozmawialiśmy o tym, że trzeba wprowadzić w Unii Europejskiej takie przepisy, które dadzą poczucie, że wszyscy mniej więcej w tym samym czasie dopuszczamy dzieci do social mediów. Polska zgłosiła swoją propozycję. To jest 15 lat i w Polsce też rozpoczęliśmy prace, które koordynuje pani minister Barbara Nowacka. To wszystko się dzieje. Przewodnicząca Komisji Europejskiej pokazywała, że ma rozwiązania w postaci swojej europejskiej aplikacji, która mogłaby być takim weryfikatorem wieku. Poza tym w Polsce jest konsensus. Nie sądzę, że prezydent zawetowałby ustawę, która daje większe bezpieczeństwo dzieciom w internecie, chociaż to rzeczywiście się zdarzyło, bo kilka miesięcy temu prezydent zawetował ustawę o bezpieczeństwie w internecie.

– No właśnie, wydaje mi się, że jest pan idealistą, jeżeli chodzi o tę kwestię, bo pomijając już konsensus polityczny, to mamy na przeciwległym biegunie big techy, które niekoniecznie chcą wprowadzenia takiego ograniczenia. Patrząc na naszą rzeczywistość, na radę nowych mediów, która się ukonstytuowała przy prezydencie, to nie widzę siły po waszej stronie, która zmusiłaby gigantów technologicznych do współpracy.

– Państwo nie może ulegać presji wielkich firm, korporacji technologicznych, które nie chciałyby być regulowane. Nie może to dotykać sfery podstawowej, czyli ściągania nielegalnych treści z internetu. Trzeba to uregulować. Była taka ustawa, prezydent ją zawetował. Państwo nie może pozwalać na to, żeby wielkie platformy nie płaciły podatków, w tym podatku cyfrowego. Nie rozumiem polskich polityków, którzy mówią: „pozostawmy to tak, jak jest”. Skoro inne państwa zarabiają olbrzymie pieniądze, to dlaczego Polska ma nie zarabiać? Będziemy konsekwentnie przygotowywali ustawy, które mają zmieniać cyfrowy rynek. Kończymy ustawę na temat bezpieczeństwa w internecie, czyli Digital Services Act, który ma być implementowany do Polski. Za chwilę będzie to też na biurku pana prezydenta. Nie chcę po raz kolejny sobie wyobrażać, że prezydent będzie wetował bezpieczeństwo dzieci w internecie. Byłoby po prostu głupie.

– Panie premierze, na koniec zapytam pana jako nie wicepremiera, ale jako polityka Lewicy o transkrypcję aktu małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci. Wydaje się być to wielkim problemem dla waszego rządu, bo tej transkrypcji chyba nie będzie.

– Dla mnie nie jest żadnym problemem myślenie o tym, że państwo ma wykonywać wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ministerstwo Cyfryzacji będzie robiło wszystko, żeby przygotować i technicznie, i legislacyjnie przepisy, które to zapewnią. Zaprosiłem pana prezydenta Trzaskowskiego na spotkanie, na którym chce przedstawić, jak to technicznie trzeba zrobić. Nie odpuszczę tego tematu.

