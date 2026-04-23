Założenie firmy w mObywatelu. Gawkowski na EKG: Nowa funkcja już dostępna

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-04-23 11:27

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego nową funkcję, która ma zrewolucjonizować zakładanie działalności gospodarczej w Polsce. Założenie firmy w mObywatelu jest już możliwe. Cały proces, oparty o wniosek CEIDG-1, ma zająć tylko kilka minut, bez wizyty w urzędzie.

Autor: BRUNNER / Super Express Portret uśmiechniętego wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w granatowym garniturze i krawacie w białe wzory, ogłaszającego nową funkcję mObywatela do zakładania firm. Więcej o rewolucji cyfrowej przeczytasz na Super Biznes.
  • Nowa funkcja w mObywatelu umożliwia założenie firmy w kilka minut, bez konieczności wizyty w urzędach, co jest ułatwieniem niespotykanym w wielu krajach Europy.
  • Wicepremier Krzysztof Gawkowski ogłosił tę nowość na Europejskim Kongresie Gospodarczym, podkreślając, że znacząco zmienia ona dotychczasową, czasochłonną procedurę.
  • Aplikacja automatycznie uzupełnia część danych i prowadzi użytkownika przez proces wypełniania wniosku CEIDG-1, co usprawnia zakładanie działalności gospodarczej.
  • Funkcjonalność dostępna jest w sekcji "usługi" w menu "przedsiębiorca" w aplikacji mObywatel, co czyni ją łatwo dostępną dla wszystkich zainteresowanych.

Założenie firmy w mObywatelu. Co ogłosił minister cyfryzacji?

To informacja, na którą czekało wielu przyszłych przedsiębiorców. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił, że resort wprowadza prawdziwą rewolucję w zakładaniu biznesu. Od teraz każdy, kto nosi się z zamiarem otworzenia własnej firmy, będzie mógł to zrobić za pomocą smartfona.

Nowa usługa została zintegrowana z popularną aplikacją rządową. Jak zapowiedział minister Krzysztof Gawkowski, założenie firmy w mObywatelu to nowa funkcjonalność, która ma nie tylko zmienić rzeczywistość w Polsce, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, ale też wprowadzić ułatwienia, o których inne kraje mogą na razie tylko myśleć. Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że cały proces jest prosty, intuicyjny i zajmuje zaledwie kilka minut.

Ale ten czas się dzisiaj zmienia, bo w mObywatelu pojawia się nowa funkcjonalność, która nie tylko zmieni rzeczywistość w Polsce, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, ale przede wszystkim przyniesie ułatwienia, o których inne państwa w Europie mogą tylko pomarzyć – ocenił wicepremier Krzysztof Gawkowski.

EKG 2026 - prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH
Krzysztof Gawkowski, Wicepremier i minister cyfryzacji. Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy - Karpacz 2025
Galeria zdjęć 3
Rozpoznasz marki i firmy z czasów PRL-u? Sprawdź w quizie czy wiesz, które przerwały do dziś!
Pytanie 1 z 10
W jakim mieście powstało przedsiębiorstwo, produkujące batony Prince Polo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRZYSZTOF GAWKOWSKI
MOBYWATEL