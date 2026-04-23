Nowa funkcja w mObywatelu umożliwia założenie firmy w kilka minut, bez konieczności wizyty w urzędach, co jest ułatwieniem niespotykanym w wielu krajach Europy.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski ogłosił tę nowość na Europejskim Kongresie Gospodarczym, podkreślając, że znacząco zmienia ona dotychczasową, czasochłonną procedurę.

Aplikacja automatycznie uzupełnia część danych i prowadzi użytkownika przez proces wypełniania wniosku CEIDG-1, co usprawnia zakładanie działalności gospodarczej.

Funkcjonalność dostępna jest w sekcji "usługi" w menu "przedsiębiorca" w aplikacji mObywatel, co czyni ją łatwo dostępną dla wszystkich zainteresowanych.

Założenie firmy w mObywatelu. Co ogłosił minister cyfryzacji?

To informacja, na którą czekało wielu przyszłych przedsiębiorców. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił, że resort wprowadza prawdziwą rewolucję w zakładaniu biznesu. Od teraz każdy, kto nosi się z zamiarem otworzenia własnej firmy, będzie mógł to zrobić za pomocą smartfona.

Nowa usługa została zintegrowana z popularną aplikacją rządową. Jak zapowiedział minister Krzysztof Gawkowski, założenie firmy w mObywatelu to nowa funkcjonalność, która ma nie tylko zmienić rzeczywistość w Polsce, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, ale też wprowadzić ułatwienia, o których inne kraje mogą na razie tylko myśleć. Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że cały proces jest prosty, intuicyjny i zajmuje zaledwie kilka minut.

Ale ten czas się dzisiaj zmienia, bo w mObywatelu pojawia się nowa funkcjonalność, która nie tylko zmieni rzeczywistość w Polsce, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, ale przede wszystkim przyniesie ułatwienia, o których inne państwa w Europie mogą tylko pomarzyć – ocenił wicepremier Krzysztof Gawkowski.

