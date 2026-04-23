Rewolucja w Twoim telefonie. mObywatel właśnie ułatwił życie tysiącom Polaków

Anna Wojnowska
2026-04-23 10:56

Masz pomysł na biznes i chcesz wreszcie zacząć pracować na swoim? Do tej pory wiązało się to z formalnościami i wizytą w urzędzie. Teraz cała procedura staje się znacznie prostsza i możesz ją zrealizować bez wychodzenia z domu.

Koniec z formalnościami w urzędzie? Rewolucja dla przyszłych przedsiębiorców

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło przełomową funkcję w popularnej aplikacji mObywatel. Od teraz każdy, kto marzy o własnej jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), może ją zarejestrować bezpośrednio w swoim telefonie. To prawdziwa rewolucja, która eliminuje potrzebę składania papierowych wniosków w urzędzie gminy czy miasta.

Nowa usługa, dostępna od 22 kwietnia 2026 roku, jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania Polaków, którzy chcą załatwiać sprawy urzędowe szybko, wygodnie i cyfrowo. Dzięki integracji z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), cały proces jest nie tylko prosty, ale także w pełni bezpieczny.

Jak założyć firmę krok po kroku w aplikacji mObywatel?

Zastanawiasz się, jak to działa w praktyce? Procedura jest intuicyjna i zaprojektowana tak, aby przeprowadzić Cię przez nią krok po kroku. Wystarczy, że masz aktywną aplikację mObywatel oraz Profil Zaufany, który posłuży do podpisania wniosku. Oto co musisz zrobić:

  1. Zaloguj się do swojej aplikacji mObywatel.
  2. Wybierz nową usługę "Załóż firmę" lub "Zarejestruj działalność".
  3. Aplikacja poprowadzi Cię przez formularz wniosku CEIDG-1, gdzie podasz wszystkie niezbędne dane, takie jak nazwa firmy, adres, kody PKD czy forma opodatkowania.
  4. Po wypełnieniu wszystkich pól zatwierdź i podpisz wniosek za pomocą Profilu Zaufanego.
  5. To wszystko. Twój wniosek zostanie automatycznie przesłany do odpowiednich urzędów (CEIDG, ZUS/KRUS, urząd skarbowy).

Co jeszcze załatwisz jako przedsiębiorca w mObywatelu?

Możliwość założenia firmy to dopiero początek. Aplikacja mObywatel staje się prawdziwym centrum zarządzania dla mikroprzedsiębiorców. Już teraz można w niej znaleźć dane swojej firmy, a w planach jest dodawanie kolejnych funkcji. Należą do nich między innymi możliwość zawieszania i wznawiania działalności czy sprawdzanie statusu płatności składek ZUS. Dzięki temu telefon staje się mobilnym biurem, które masz zawsze pod ręką.

