Rewolucja w Twoim telefonie. mObywatel właśnie ułatwił życie tysiącom Polaków

Koniec z formalnościami w urzędzie? Rewolucja dla przyszłych przedsiębiorców

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło przełomową funkcję w popularnej aplikacji mObywatel. Od teraz każdy, kto marzy o własnej jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), może ją zarejestrować bezpośrednio w swoim telefonie. To prawdziwa rewolucja, która eliminuje potrzebę składania papierowych wniosków w urzędzie gminy czy miasta.

Nowa usługa, dostępna od 22 kwietnia 2026 roku, jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania Polaków, którzy chcą załatwiać sprawy urzędowe szybko, wygodnie i cyfrowo. Dzięki integracji z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), cały proces jest nie tylko prosty, ale także w pełni bezpieczny.

Jak założyć firmę krok po kroku w aplikacji mObywatel?

Zastanawiasz się, jak to działa w praktyce? Procedura jest intuicyjna i zaprojektowana tak, aby przeprowadzić Cię przez nią krok po kroku. Wystarczy, że masz aktywną aplikację mObywatel oraz Profil Zaufany, który posłuży do podpisania wniosku. Oto co musisz zrobić:

Zaloguj się do swojej aplikacji mObywatel. Wybierz nową usługę "Załóż firmę" lub "Zarejestruj działalność". Aplikacja poprowadzi Cię przez formularz wniosku CEIDG-1, gdzie podasz wszystkie niezbędne dane, takie jak nazwa firmy, adres, kody PKD czy forma opodatkowania. Po wypełnieniu wszystkich pól zatwierdź i podpisz wniosek za pomocą Profilu Zaufanego. To wszystko. Twój wniosek zostanie automatycznie przesłany do odpowiednich urzędów (CEIDG, ZUS/KRUS, urząd skarbowy).

ZAŁÓŻ FIRMĘ W MOBYWATELU ‼️📱🔥Chcesz założyć biznes? Teraz możesz go uruchomić w telefonie.W najnowszej wersji @mObywatelGOV (4.80.1) wypełniasz wniosek, podpisujesz, wysyłasz do CEIDG i podłączasz e‑Doręczenia.Zero okienek. Zero papierów. 100% wygody.Po aktualizacji… pic.twitter.com/YmHyOTUeBM— Dariusz Standerski (@DStanderski) April 22, 2026

Co jeszcze załatwisz jako przedsiębiorca w mObywatelu?

Możliwość założenia firmy to dopiero początek. Aplikacja mObywatel staje się prawdziwym centrum zarządzania dla mikroprzedsiębiorców. Już teraz można w niej znaleźć dane swojej firmy, a w planach jest dodawanie kolejnych funkcji. Należą do nich między innymi możliwość zawieszania i wznawiania działalności czy sprawdzanie statusu płatności składek ZUS. Dzięki temu telefon staje się mobilnym biurem, które masz zawsze pod ręką.