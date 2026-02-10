Gawkowski zapowiada uproszczenie w KSeF. Niedługo zalogujesz się mObywatelem

Integracja KSeF z mObywatel ma na celu uproszczenie logowania do systemu.

Wzrost zainteresowania KSeF na początku lutego spowodował trudności z logowaniem przez Profil Zaufany.

KSeF będzie wdrażany etapami, obejmując coraz więcej firm.

Do końca 2026 roku obowiązują okresy przejściowe dla faktur uproszczonych i papierowych.

KSeF będzie zintegrowany z mObywatelem

System KSeF, który służy do wystawiania, przesyłania i archiwizowania faktur, zaczął funkcjonować 1 lutego bieżącego roku. W pierwszej kolejności dołączyli do niego przedsiębiorcy, których obrót w roku 2024 przekroczył 200 milionów złotych. Początkowe zainteresowanie KSeF przerosło oczekiwania, osiągając poziom ośmiokrotnie wyższy niż wcześniej, co spowodowało przejściowe trudności z zalogowaniem się do systemu za pomocą Profilu Zaufanego.

Za działanie systemu KSeF odpowiadają eksperci z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) oraz spółka Aplikacje Krytyczne. Logowanie do systemu jest bezpłatne za pośrednictwem Profilu Zaufanego, który jest obsługiwany przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI), działający przy ministrze cyfryzacji. Alternatywnie, można logować się za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub pieczęci elektronicznej, które są narzędziami komercyjnymi i wymagają opłat.

Podczas konferencji prasowej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wyraził nadzieję, że w najbliższych dniach logowanie do KSeF będzie możliwe za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Wyjaśnił, że Ministerstwo Finansów planuje zintegrować KSeF z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl). Ten węzeł jest połączony z wieloma systemami usługowymi, takimi jak ePUAP, biznes.gov.pl oraz mObywatel, co umożliwia użytkownikom korzystanie z uniwersalnego loginu i bezpiecznego hasła, a także z różnych metod identyfikacji elektronicznej.

Na liście systemów zintegrowanych z Węzłem Krajowym, która była aktualizowana we wtorek rano, KSeF jeszcze nie figurował. Lista ta jest regularnie aktualizowana i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MC.

Ministerstwo Cyfryzacji prowadziło konsultacje z przedsiębiorcami w sprawie KSeF

Gawkowski poinformował, że Ministerstwo Finansów prowadziło "długie tygodnie" konsultacji z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie KSeF. W trakcie tych rozmów zgłaszano, że ruch sieciowy może sięgać setek tysięcy użytkowników na godzinę, co wydawało się realne do obsłużenia.

Wicepremier dodał, że problemy techniczne pojawiły się, gdy ruch wzrósł powyżej przewidywanej skali, osiągając momentami blisko 2 miliony użytkowników na godzinę. Zapewnił jednak, że w konsultacji z CIRF te problemy zostały szybko rozwiązane i system jest obecnie w pełni stabilny.

Szef MC podsumował, że z perspektywy czasu ocenia działanie KSeF optymistycznie, zaznaczając, że przy tak dużych wdrożeniach błędy techniczne są nieuniknione, ale niedostępności miały charakter czasowy.

Biuro Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji w odpowiedzi na pytania PAP przekazało, że Centralny Ośrodek Informatyki stale monitoruje ruch związany z Profilem Zaufanym i na bieżąco podejmuje działania mające na celu jego rozładowanie.

Resort podkreślił, że przed wdrożeniem nowych usług przeprowadzane są testy wydajności, które pozwalają ocenić wytrzymałość infrastruktury i dostosować rozwiązania do potrzeb. Ministerstwo Finansów jest w stałym kontakcie i rozwiązania są na bieżąco dostosowywane do aktualnego obciążenia ruchem.

Resort pracuje również nad dodatkowymi integracjami, które mają na celu lepsze zarządzanie procesem logowania do KSeF, nie tylko przez Profil Zaufany, ale także przez aplikację mObywatel. Zapewniono, że brane jest pod uwagę możliwe zwiększenie ruchu w kolejnych etapach wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur.

Etapy Wdrażania KSeF

Wdrażanie KSeF odbywa się etapami. Kolejny etap rozpocznie się 1 kwietnia i obejmie firmy, które miesięcznie wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Trzeci etap, planowany na 1 stycznia 2027 roku, wprowadzi KSeF dla podmiotów, których miesięczna wartość faktur na rzecz innych przedsiębiorców jest mniejsza niż 10 tysięcy złotych.

Do końca bieżącego roku będzie można wystawiać faktury uproszczone w postaci paragonów z NIP nabywcy, jeśli ich wartość nie przekroczy 450 złotych lub 100 euro. Okres przejściowy dla faktur papierowych wystawianych przy użyciu elektronicznych kas fiskalnych został utrzymany do końca 2026 roku.

Podsumowując, integracja KSeF z mObywatel to krok w stronę uproszczenia dostępu do systemu dla przedsiębiorców. Monitorowanie i dostosowywanie infrastruktury przez Ministerstwo Cyfryzacji ma zapewnić stabilność działania systemu w kolejnych etapach jego wdrażania.

sedno sprawy - gawkowski 19.12.2025