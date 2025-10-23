Polska jako pierwszy kraj w UE udostępnia bezpłatny podpis kwalifikowany w aplikacji mObywatel.

Użytkownicy mogą podpisać do 5 dokumentów miesięcznie bez żadnych opłat.

Do korzystania z usługi wymagany jest ważny e-dowód i aktualna wersja aplikacji mObywatel.

Bezpłatny podpis kwalifikowany w mObywatel. Polska jako pierwsza UE

Polska, jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej, wprowadza rewolucyjne rozwiązanie – bezpłatny podpis kwalifikowany dostępny w rządowej aplikacji mObywatel. To przełom, który znacząco ułatwi życie obywatelom i przedsiębiorcom.

- Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej udostępnia bezpłatny podpis kwalifikowany w rządowej aplikacji. To oszczędność czasu, wygoda, a przede wszystkim pewny i bezpieczny sposób na załatwianie formalności przez internet. W aplikacji mObywatel można w ten sposób bezpłatnie podpisać 5 dokumentów w miesiącu. Wystarczy dowód z warstwą elektroniczną i najnowsza wersja aplikacji - podkreśla Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Jak działa i czym jest podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany to zaawansowany podpis elektroniczny, który posiada moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu. Oznacza to, że dokumenty podpisane w ten sposób są w pełni legalne i mogą być wykorzystywane w kontaktach z urzędami, bankami i innymi instytucjami.

Podpis kwalifikowany znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest złożenie podpisu o mocy prawnej, na przykład:

Podpisywanie umów najmu mieszkań.

Kupno samochodu od osoby prywatnej.

Inne umowy cywilnoprawne.

Opiera się on na certyfikacie, który gwarantuje autentyczność podpisu elektronicznego oraz integralność podpisanego dokumentu. To zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i wiarygodności w cyfrowym obiegu dokumentów. Właśnie dlatego jest on uznawany w całej Unii Europejskiej.

Do niedawna, aby móc korzystać z podpisu kwalifikowanego, konieczne było wykupienie go u jednego z komercyjnych dostawców. Teraz, dzięki mObywatel, obywatele mogą korzystać z tej funkcji bezpłatnie, co stanowi ogromne ułatwienie i oszczędność.

Jak skorzystać z bezpłatnego podpisu kwalifikowanego w mObywatel?

W mObywatel użytkownik ma możliwość podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym do 5 dokumentów cyfrowych miesięcznie, bez ponoszenia żadnych opłat. Aby skorzystać z tej opcji, należy spełnić kilka warunków.

Wymagania techniczne i formalne:

Posiadanie aktualnego mDowodu w aplikacji mObywatel.

Ważny e-dowód (dowód osobisty z warstwą elektroniczną), wydany po 4 marca 2019 roku.

Smartfon z modułem NFC.

Bycie osobą pełnoletnią.

Usługa ta prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces podpisywania dokumentu. Ważne jest, aby dokument był w formacie PDF i nie przekraczał 5 MB.

Krok po kroku: jak podpisać Dokument w mObywatel

Wybierz "Podpis kwalifikowany" z listy usług w aplikacji mObywatel (znajdziesz ją w kategorii "Sprawy urzędowe"). Wybierz jednego z czterech dostępnych dostawców podpisu kwalifikowanego: Cencert (Enigma), SimplySign (Asseco Data Systems), SIGILLUM (PWPW) lub mSzafir (KIR). Kolejność wyświetlania dostawców jest losowa. Zaakceptuj regulamin i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie wybranego dostawcy. Potwierdź swoją tożsamość, wykorzystując certyfikat mDowodu oraz certyfikat obecności z e-dowodu. Aplikacja poprosi o podanie numeru CAN (6 cyfr w prawym dolnym rogu e-dowodu) i przyłożenie e-dowodu do tylnej części smartfona. Po potwierdzeniu tożsamości, wygeneruj certyfikat i złóż podpis kwalifikowany na dokumencie. Może być wymagane zatwierdzenie komunikatu PUSH w aplikacji. Zapisz podpisany dokument na swoim urządzeniu.

Dla ułatwienia, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało film instruktażowy, który szczegółowo prezentuje cały proces. Film w wersji na telefon dostępny jest pod tym linkiem, a w wersji przez stronę internetową pod tym linkiem.

Aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z podpisu kwalifikowanego, uruchomiono stronę podpis.mObywatel.gov.pl, która umożliwia podpisanie dokumentu na komputerze. Wystarczy użyć smartfona do zatwierdzenia operacji w aplikacji mObywatel i przyłożyć e-dowód do telefonu, aby potwierdzić tożsamość i złożyć podpis.

Wprowadzenie podpisu kwalifikowanego w mObywatel to ważny krok w kierunku pełnego dostosowania do rozporządzenia eIDAS 2.0, które zakłada, że każdy obywatel UE będzie miał dostęp do bezpłatnego środka identyfikacji elektronicznej w cyfrowym portfelu. Dzięki inicjatywie Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki, Polska wyprzedza unijne regulacje o rok. Usługa będzie stale rozwijana, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli. Warto już teraz skorzystać z tego udogodnienia i uprościć sobie codzienne życie.

mObywatel Junior Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.