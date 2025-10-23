- Polska jako pierwszy kraj w UE udostępnia bezpłatny podpis kwalifikowany w aplikacji mObywatel.
- Użytkownicy mogą podpisać do 5 dokumentów miesięcznie bez żadnych opłat.
- Do korzystania z usługi wymagany jest ważny e-dowód i aktualna wersja aplikacji mObywatel.
Bezpłatny podpis kwalifikowany w mObywatel. Polska jako pierwsza UE
Polska, jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej, wprowadza rewolucyjne rozwiązanie – bezpłatny podpis kwalifikowany dostępny w rządowej aplikacji mObywatel. To przełom, który znacząco ułatwi życie obywatelom i przedsiębiorcom.
- Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej udostępnia bezpłatny podpis kwalifikowany w rządowej aplikacji. To oszczędność czasu, wygoda, a przede wszystkim pewny i bezpieczny sposób na załatwianie formalności przez internet. W aplikacji mObywatel można w ten sposób bezpłatnie podpisać 5 dokumentów w miesiącu. Wystarczy dowód z warstwą elektroniczną i najnowsza wersja aplikacji - podkreśla Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.
Jak działa i czym jest podpis kwalifikowany?
Podpis kwalifikowany to zaawansowany podpis elektroniczny, który posiada moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu. Oznacza to, że dokumenty podpisane w ten sposób są w pełni legalne i mogą być wykorzystywane w kontaktach z urzędami, bankami i innymi instytucjami.
Podpis kwalifikowany znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest złożenie podpisu o mocy prawnej, na przykład:
- Podpisywanie umów najmu mieszkań.
- Kupno samochodu od osoby prywatnej.
- Inne umowy cywilnoprawne.
Opiera się on na certyfikacie, który gwarantuje autentyczność podpisu elektronicznego oraz integralność podpisanego dokumentu. To zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i wiarygodności w cyfrowym obiegu dokumentów. Właśnie dlatego jest on uznawany w całej Unii Europejskiej.
Do niedawna, aby móc korzystać z podpisu kwalifikowanego, konieczne było wykupienie go u jednego z komercyjnych dostawców. Teraz, dzięki mObywatel, obywatele mogą korzystać z tej funkcji bezpłatnie, co stanowi ogromne ułatwienie i oszczędność.
Jak skorzystać z bezpłatnego podpisu kwalifikowanego w mObywatel?
W mObywatel użytkownik ma możliwość podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym do 5 dokumentów cyfrowych miesięcznie, bez ponoszenia żadnych opłat. Aby skorzystać z tej opcji, należy spełnić kilka warunków.
Wymagania techniczne i formalne:
- Posiadanie aktualnego mDowodu w aplikacji mObywatel.
- Ważny e-dowód (dowód osobisty z warstwą elektroniczną), wydany po 4 marca 2019 roku.
- Smartfon z modułem NFC.
- Bycie osobą pełnoletnią.
Usługa ta prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces podpisywania dokumentu. Ważne jest, aby dokument był w formacie PDF i nie przekraczał 5 MB.
Krok po kroku: jak podpisać Dokument w mObywatel
- Wybierz "Podpis kwalifikowany" z listy usług w aplikacji mObywatel (znajdziesz ją w kategorii "Sprawy urzędowe").
- Wybierz jednego z czterech dostępnych dostawców podpisu kwalifikowanego: Cencert (Enigma), SimplySign (Asseco Data Systems), SIGILLUM (PWPW) lub mSzafir (KIR). Kolejność wyświetlania dostawców jest losowa.
- Zaakceptuj regulamin i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie wybranego dostawcy.
- Potwierdź swoją tożsamość, wykorzystując certyfikat mDowodu oraz certyfikat obecności z e-dowodu. Aplikacja poprosi o podanie numeru CAN (6 cyfr w prawym dolnym rogu e-dowodu) i przyłożenie e-dowodu do tylnej części smartfona.
- Po potwierdzeniu tożsamości, wygeneruj certyfikat i złóż podpis kwalifikowany na dokumencie. Może być wymagane zatwierdzenie komunikatu PUSH w aplikacji.
- Zapisz podpisany dokument na swoim urządzeniu.
Dla ułatwienia, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało film instruktażowy, który szczegółowo prezentuje cały proces. Film w wersji na telefon dostępny jest pod tym linkiem, a w wersji przez stronę internetową pod tym linkiem.
Aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z podpisu kwalifikowanego, uruchomiono stronę podpis.mObywatel.gov.pl, która umożliwia podpisanie dokumentu na komputerze. Wystarczy użyć smartfona do zatwierdzenia operacji w aplikacji mObywatel i przyłożyć e-dowód do telefonu, aby potwierdzić tożsamość i złożyć podpis.
Wprowadzenie podpisu kwalifikowanego w mObywatel to ważny krok w kierunku pełnego dostosowania do rozporządzenia eIDAS 2.0, które zakłada, że każdy obywatel UE będzie miał dostęp do bezpłatnego środka identyfikacji elektronicznej w cyfrowym portfelu. Dzięki inicjatywie Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki, Polska wyprzedza unijne regulacje o rok. Usługa będzie stale rozwijana, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli. Warto już teraz skorzystać z tego udogodnienia i uprościć sobie codzienne życie.
Polecany artykuł: