Celowo spowalniali smartfony! Teraz za to zapłacą karę

Serwis bbc.com podaje, że firma Apple zgodziła się na ugodę w sądzie jednak zaprzeczyła wszelkim zarzutom o działanie na szkodę klientów. Symboliczną porażkę uzasadniono obawą o koszty dalszego postępowania sądowego. Zwycięstwo użytkowników smartfonów miało miejsce w USA. Analogiczna sprawa z Apple w roli głównej czeka na rozstrzygnięcie w Wielkiej Brytanii.

Przedstawiciel strony powodowej, Justin Gutmann, określił wynik postępowania jako jedynie symboliczny sukces. Podkreślił, że Apple zdecydowało zaprzeczać odpowiedzialności.

Czy Apple zapłaci odszkodowania również w Wielkiej Brytanii?

Prawnicy reprezentujący Apple chcieli „zgasić” pozew zbiorowy w Wielkiej Brytanii ale się nie udało. Kiedy można się spodziewać rozstrzygnięcia? W tej kwestii nic nie wiadomo na pewno, wstępne prognozy mówią o przełomie 2024/2025.

Pół miliarda dolarów do zapłaty w USA może się wydawać dużą kwotą jednak dla Apple to niemal drobne na obiad. Aktywa spółki to ponad 300 mld USD. Przychód za 2019 r. był większy niż 200 mld USD.

