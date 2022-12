Cena węgla niższa niż rządowe 2 tys. zł? W tych miastach kupisz go taniej [LISTA]

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zakup węgla w preferencyjnej cenie

2000 zł - tyle wynosi cena węgla, jeśli jego dystrybucją zajmują się samorządy. W przypadku, gdy w proces sprzedażowy zaangażowane są również prywatne składy węgla, cena może wzrosnąć do 2200 zł za tonę - tak brzmią założenia rządowego programu umożliwiającego zakup węgla w preferencyjnej cenie.

Kraków nie przystąpił do rządowego programu z ustawy węglowej

Dziennik "Fakt" postanowił sprawdzić, które wojewódzkie miasta zdecydowały się na przystąpienie do programu oraz po jakiej cenie będą sprzedawać surowiec. Z ustaleń redakcji wynika, że jedynym miastem, które nie przystąpiło do rządowego przedsięwzięcia, jest Kraków. Jak wyjaśnił pracownik biura prasowego Urzędu Miasta wynika to z tego, że "w Krakowie od 1 września 2019 r. obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem".

Poza samym zakupem węgla, mieszkańcy muszą przygotować się na jeszcze jeden dodatkowy wydatek - transport. Przepisy pozwalają na dodatkowe doliczanie opłaty za przewóz węgla ze składu do domu - informuje "Fakt". "Skorzystanie z transportu nie może być warunkiem sprzedaży węgla w niższej cenie" - zaznacza Ministerstwo Klimatu.

Komu przysługuje prawo do zakupu taniego węgla?

Prawo do zakupu węgla w preferencyjnej cenie mają wszystkie osoby, którym przysługuje dodatek węglowy (czyli opalają domy i mieszkania węglem, a piec został wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków). W celu uzyskania zgody należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie gminy. Warto pamiętać, że w tym roku będzie można kupić 1,5 tony węgla po preferencyjnej cenie, w styczniu 2023 r. – kolejne 1,5 tony.

Ceny węgla w poszczególnych miastach [LISTA]

Białystok - do 2000 zł/tona

Bydgoszcz - 2000 zł/tona

Chorzów - 2000 zł/tona

Gdańsk - 2000 zł/tona

Gdynia - 2000 zł/tona

Kielce - do 2000 zł/tona

Lublin - do 2200 zł/tona

Łódź - do 2000 zł/tona

Opole - 1998 zł/tona

Poznań - do 2200 zł/tona

Rzeszów - 1980 zł/tona

Toruń - do 2200 zł/tona

Warszawa - do 2000 zł/tona

Wrocław - 2000 zł/tona

Zielona Góra - 1800 zł/tona.

