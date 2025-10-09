Ceny czekolady mogą wystrzelić !14 października poznamy prognozy

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-10-09 15:44

Już 14 października rynek czekolady może się zmienić nie do poznania pisze serwis finanse.wp.pl. Tego dnia opublikowane zostaną prognozy dotyczące zbiorów kakao w Afryce Zachodniej, które zadecydują o tym, czy ceny słodyczy w Polsce i na świecie dalej będą rosły, czy wreszcie ustabilizują się.

Ręce zbierające owoce kakaowca nożyczkami, a obok półki sklepowe z różnymi markami czekolad. Zdjęcie ilustruje kontekst artykułu o wpływie zbiorów kakao na ceny słodyczy. Więcej o prognozach dla rynku czekolady przeczytasz na Super Biznes.

i

Ręce zbierające owoce kakaowca nożyczkami, a obok półki sklepowe z różnymi markami czekolad. Zdjęcie ilustruje kontekst artykułu o wpływie zbiorów kakao na ceny słodyczy. Więcej o prognozach dla rynku czekolady przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Kluczowe prognozy zbiorów kakao z Afryki Zachodniej, publikowane 14 października, zadecydują o przyszłych cenach czekolady.
  • Polska zanotowała pierwszy od 30 lat spadek konsumpcji czekolady o 5,3% w ciągu roku, głównie z powodu drastycznego wzrostu cen kakao (o 230% od 2023 r.).
  • Stabilizacja cen kakao na poziomie 4-5,5 tys. funtów za tonę może zahamować dalsze  podwyżki cen gotowych produktów czekoladowych.
  • Pomimo spadków, prognozy Lotte Wedel przewidują globalny wzrost rynku słodyczy czekoladowych o prawie 20% do 2029 roku, jeśli ceny kakao pozostaną stabilne.

Rynek czekolady czeka na prognozy zbiorów kakao

Jesień to czas szczególnie ważny dla producentów czekolady. W krajach Afryki Zachodniej, które odpowiadają za największą część globalnej produkcji kakao, właśnie trwają zbiory tego surowca. Jak podkreśla Maciej Herman, dyrektor zarządzający Lotte Wedel, kluczowe będą dane publikowane 14 października.To będzie rzutować na ceny – zaznacza szef kultowej firmy, cytowany przez wp.pl.

Raport Wedla: konsumpcja czekolady spada pierwszy raz od 30 lat

8 października Lotte Wedel zaprezentowała piątą edycję raportu „Światowy i polski rynek słodyczy czekoladowych”. Dokument pokazuje, że w ostatnich 12 miesiącach w Polsce zanotowano 5,3-proc. spadek konsumpcji wyrobów czekoladowych – to pierwszy taki wynik od trzech dekad. Główną przyczyną był gwałtowny wzrost cen surowców.

Według raportu: „Od 2023 roku ceny kakao wzrosły na giełdzie o ok. 230 proc. i mimo spadku z rekordowych 10 tys. do ok. 5 tys. funtów za tonę, nadal pozostają na bardzo wysokim poziomie”.

Wzrost cen kakao a rynek słodyczy

W ostatnich miesiącach ceny kakao ustabilizowały się w przedziale 4–5,5 tys. funtów za tonę. Zdaniem Macieja Hermana, jeśli ten poziom się utrzyma, konsumenci mogą odetchnąć z ulgą – tabliczki czekolady nie będą drożały tak drastycznie jak w ubiegłym roku.

Prognozy Lotte Wedel przewidują, że globalny rynek słodyczy czekoladowych zwiększy się w latach 2024–2029 o 19,9 proc.. Jeśli ceny kakao pozostaną stabilne, konsumpcja powinna znów rosnąć.

Wcześniej, gdy wzrosty cen wynosiły średnio 5 proc. rocznie, konsumpcja co roku rosła o ok. 1-1,5 proc. Myślimy więc, że w tej chwili będzie podobnie – mówi Herman.

PTNW - Renata Kaznowska

Polecany artykuł:

Polska ma 100 proc. gazu na zimę. Niemcy mogą nam zazdrościć
QUIZ PRL: Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Pytanie 1 z 15
Jaki słynny deser Hortexu, składający się z trzech smaków lodów, bitej śmietany, owoców i prażonych orzechów, zwieńczony ptysiowym ciasteczkiem, był popularny w PRL-u?
QUIZ PRL. Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZEKOLADA
CENY
KAKAO