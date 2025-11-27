Ceny diesla rosną już drugi tydzień z rzędu! A to dopiero początek

W ciągu ostatnich dni diesel podrożał o 14 gr, osiągając średnią cenę 6,33 zł za litr.

Dziesięciogroszowa podwyżka cen diesla w połowie miesiąca była wstępem do dalszych wzrostów.

LPG podrożało, przy spadku cen benzyny 95

Najtaniej jest w województwie lubuskim, a najdrożej w świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim (benzyna) oraz na Mazowszu (diesel).

Cena diesla rośnie drugi tydzień z rzędu. A to dopiero początek wzrostów

Analitycy z e-petrol.pl zwracają uwagę, że obecny tydzień to drugi z rzędu, kiedy obserwujemy skokowy wzrost cen diesla. W ostatnich dniach olej napędowy podrożał aż o 14 groszy, osiągając średnią cenę 6,33 zł za litr.

Według ekspertów, podwyżka cen diesla o 10 groszy/litr, która miała miejsce w połowie listopada, była jedynie zapowiedzią dalszych wzrostów. Sytuacja na rynku paliw jest dynamiczna, a zmiany cen diesla są wyraźnie widoczne w sprzedaży hurtowej.

Drożeje tez LPG, ale tanieje benzyna 95

Z najnowszego badania e-petrol.pl wynika, że nie tylko diesel drożeje. Autogaz LPG również zanotował wzrost, choć mniejszy – o 5 groszy, osiągając cenę 2,64 zł za litr. Z kolei benzyna 95 potaniała o 3 grosze i jest oferowana na rynku detalicznym po 5,94 zł za litr.

Mieszkańcy tych regionów tankują najtaniej

Z danych e-petrol.pl wynika, że najkorzystniejsze ceny paliw znajdziemy w województwie lubuskim. Średnia cena benzyny 95-oktanowej wynosi tam 5,83 zł/l, a diesla – 6,14 zł/l. Diesel w tej samej cenie dostępny jest również na Podlasiu. Natomiast za LPG najmniej zapłacimy na Podlasiu – 2,54 zł/l.

Analitycy wskazują również regiony z najwyższymi cenami:

Benzyna 95: Najdroższa w województwach świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim, gdzie średnia cena wynosi 6,03 zł/l.

Najdroższa w województwach świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim, gdzie średnia cena wynosi 6,03 zł/l. Olej napędowy: Najwięcej za litr diesla zapłacimy na Mazowszu – średnio 6,40 zł.

Najwięcej za litr diesla zapłacimy na Mazowszu – średnio 6,40 zł. Autogaz: Najdroższy w województwie zachodniopomorskim – 2,77 zł/l.

