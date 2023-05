Ceny fasolki szparagowej na początku sezonu przerażają. 50 zł za kilogram

Cena fasolki szparagowej zwala z nóg

Szczyt sezonu dopiero przed nami, na razie ceny świeżych warzyw i owoców są ogromne. Fasolka szparagowa kosztuje w hurcie ponad 50 zł za kilogram. W sklepie trzeba za nią zapłacić więcej niż za dobrą szynkę – pisze biznes.interia.pl. Musimy więc cierpliwie czekać do czerwca, wtedy rozpoczyna się właściwy sezon na to pyszne warzywo. Na Rynku Hurtowym Bronisze, największej w Polsce giełdzie warzyw i owoców, cena kilograma fasolki szparagowej wynosiła w czwartek od 47 do 55 zł. To ponad dwa razy więcej niż rok temu. - Trudno mówić o początku sezonu na fasolkę. Warzywo pochodzi wyłącznie z tuneli. Nie jest tanie, ale jego cena w hurcie spada, jeszcze niedawno fasolka kosztowała 55-60 zł. - wyjaśnia Interii Maciej Kmera, ekspert rynku świeżych owoców i warzyw, rzecznik Rynku Hurtowego Bronisze. Sezon na fasolkę gruntową zaczyna się za miesiąc i trwa do końca września.

Ile będzie kosztowała fasolka szparagowa w sezonie?

Oprócz polskiej fasolki, można też kupić nieco tańszą, z Półwyspu Apenińskiego. Włoska fasolka jest po 30-40 zł - mówi Interii Martyna Oficjalska, specjalistka z firmy Greenyard, która zajmuje się dostawą owoców i warzyw. Fasolka szparagowa należy do najbardziej ulubionych przez Polaków warzyw i zawsze jest na nią duży popyt. Rok temu podczas głównego zbioru, ładną fasolkę można było kupić nawet za 5 zł za kilogram, a zdarzały się lata że kosztował 2 zł/kg. Jak będzie w tym roku? Zobaczymy już niedługo.

