Ceny gazu najwyższe od dwóch lat! Czy ceny mogą spaść?

Fatalna sytuacja na rynku gazy. Ceny idą w górę

Jak pisze money.pl w ostatnich kilkadziesiąt godzin ceny gazu oddaliły się od szczytowej stawki 58 euro (ok. 242 zł) za MWh, to wciąż pozostają na wysokim poziomie. Według najnowszych danych magazyny gazu w Europie są wypełnione jedynie w 48,48 proc. (najniższy poziom od 2022 roku), a do tego prognozowane jest większe zużycia surowca o 17 proc. w związku z zapowiadanymi mrozami.

Jak czytamy na portalu już teraz sezonowe zużycie jest większe niż w dwóch poprzednich zimach. Z prognoz wynika, że ICIS, zużycie gazu w Europie wzrośnie o 17 proc. w lutym 2025 roku względem lutego 2024 roku. Z kolei od kiedy UE ograniczyła import rosyjskiego gazu w 2022 roku uzupełnianie magazynów gazu przed zimą stało się trudniejsze i kosztowniejsze.

Zdaniem komentatorów, na których powołuje się money.pl ceny windują także unijne przepisy, które miały doprowadzić do stabilizacji sytuacji. UE reagując na agresję Rosji na Ukrainę wprowadziła konieczność wypełnienia magazynów gazu w 90 proc. każdego listopada (z celami pośrednimi na poprzedzające miesiące). Zamiast tego mogą spowodować problemy w okresie letnim, gdy uzupełnia się zapasy gazu. Jak pisze Reuters, mimo potrzeby zabezpieczenia magazynów gazu przed zimą, sprzedawcy z góry znają wymagania klientów, co wzmacnia presję cenową.

Wystarczy doczekanie wiosny? Ekspert uspokaja

Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIZ, w rozmowie z money.pl stwierdził, że jest "pełen ostrożnego optymizmu". Jego zdaniem kryzys jest przejściowy i wraz nadejściem wiosny. Spadek zapotrzebowania na gaz związany z wyższymi temperaturami "zmniejszy presję na europejskie magazyny".

Ekspert dodaje w rozmowie z portalem, że wiosną z reguły wzrasta produkcja energii ze źródeł odnawialnych (jak np. fotowoltaika) co redukuje zapotrzebowanie na gaz w energetyce. Jak dodaje, europejski rynek w ostatnich latach pokazuje, że jest elastyczny i potrafi dywersyfikować dostawy. To też powinno pomóc w ustabilizowaniu cen gazu.

