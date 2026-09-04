Spadek cen gazu po komentarzach z USA

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zniżkują o 1,1 proc. do 72,82 euro za MWh. Spadek cen to reakcja rynków na komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące kampanii bombardowań Iranu. Zapytany o to, jak długo potrwa, powiedział: „Nie sądzę, żeby to trwało zbyt długo”.

Chociaż Donald Trump dodał, że USA są gotowe na kolejne uderzenia, jego wypowiedź ożywiła na rynkach nadzieje na możliwe odnowienie rozmów w sprawie zwiększenia dostaw energii, w tym gazu ziemnego, z Zatoki Perskiej. Prezydent USA poinformował również, że „rozmontowano” cały nowy sprzęt do rozkładania min, które Iran próbował zamontować wzdłuż Cieśniny Ormuz.

Niski poziom zapasów gazu w Europie

Mimo chwilowej obniżki, ceny gazu w Europie pozostają na wysokim poziomie – są ponad dwukrotnie wyższe niż przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie. Sytuację pogarsza fakt, że zapasy paliwa na Starym Kontynencie na nadchodzącą zimę są „nienormalnie” niskie, co nasila obawy o globalną konkurencję o surowiec w nadchodzących chłodniejszych miesiącach.

Zgodnie z danymi firmy Gas Infrastructure Europe, magazyny gazu ziemnego w UE są zapełnione w 65 proc., podczas gdy średnia 5-letnia dla tej pory roku wynosi 82,4 proc. W magazynach znajduje się obecnie 739,15 TWh gazu. W Niemczech zapełnienie wynosi zaledwie 53,3 proc. (wobec średniej 80,8 proc.). Polska na tym tle wypada znacznie lepiej – w magazynach jest 34,60 TWh paliwa, co oznacza zapełnienie na poziomie 93,9 proc., bliskie sezonowej średniej wynoszącej 94,9 proc.

Donald Trump zaskoczył wpisem o cieśninie Ormuz

15