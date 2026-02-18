Ceny kawy w Polsce wystrzeliły w górę. Zapłacimy jeszcze więcej

Kawa mielona podrożała o 30,1% w ciągu roku, podczas gdy rozpuszczalna o 15,7%, głównie przez różnice w składzie i drożejącą arabikę.

Wzrost cen kawy mielonej wynika także z niższych marż, szybszego przenoszenia kosztów i ograniczonej liczby promocji.

Eksperci przewidują dalsze podwyżki cen kawy w 2025 roku: mielona może zdrożeć o 3-7%, a rozpuszczalna o 1-4%.

Mimo prognoz, spadek cen surowca o 7% w stosunku do ubiegłego roku może nieco złagodzić presję na dalsze wzrosty cen detalicznych.

Kawa mielona drożeje szybciej niż rozpuszczalna

Z raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” przygotowanego przez UCE Research i Uniwersytety WSB Merito wynika, że miniony rok przyniósł wyraźne podwyżki cen kawy. Największy wzrost dotyczył kawy mielonej – o 30,1 proc. rok do roku. Kawa rozpuszczalna podrożała o 15,7 proc.

Różnice wynikają głównie ze składu produktów. „Kiedy dwukrotnie zdrożała arabika, mocniej odczuł to segment kawy mielonej. Kawa rozpuszczalna jest w głównej mierze oparta na robuście, czyli na tańszym gatunku ziaren. Dane International Coffee Organization wskazują, że wzrost cen tego surowca nie był aż tak trwały i gwałtowny jak w przypadku arabiki, stanowiącej dominujący składnik kaw mielonych. Między marcem 2024 roku i marcem 2025 roku robusta zdrożała o ok. 50 proc., czyli dwukrotnie mniej niż arabika” – zwrócił uwagę dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito.

Presja kosztowa i ograniczone promocje

Na ceny arabiki wpływały problemy podażowe i wahania na rynkach globalnych. Łukasz Moszyński z Grupy Blix wskazał, że w przypadku kawy mielonej szybciej przeniesiono na ceny rosnące koszty energii, logistyki i finansowania, ponieważ marże są niższe niż przy kawie rozpuszczalnej.

Prognozy cen kawy na 2025 rok

Eksperci nie przewidują gwałtownych skoków, ale dalsze wzrosty cen kawy są prawdopodobne. „W I półroczu br. najbardziej prawdopodobne są wzrosty obecnych średnich cen kawy mielonej o 4-8 proc. rok do roku. Kawa rozpuszczalna zdrożeje o 2-5 proc. W skali całego roku spodziewałabym się podwyżek na poziomie 3-7 proc. w przypadku mielonej i 1-4 proc rozpuszczalnej” – przewiduje Julita Pryzmont.z Hiper-Com Poland.

Obecnie ceny surowca są o ok. 7 proc. niższe niż rok temu, co ogranicza presję na sklepy. Autorzy raportu przeanalizowali ponad 44 tys. cen detalicznych w dyskontach, supermarketach i innych formatach handlowych w całej Polsce.

PTNW - Miłosz Bembinow