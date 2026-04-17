Ceny maksymalne paliw w weekend. Tyle zapłacimy na stacjach od soboty do poniedziałku [18.04-20.04]

Mateusz Kobyłka
2026-04-17 11:45

Minister energii MIłosz Motyka podał nowe stawki maksymalne dla sprzedaży detalicznej paliw. Kierowcy z pewnością odczują te zmiany na stacjach. Ceny wyraźnie spadły od początku światowego kryzysu wywołanego przez wojnę na Bliskim Wschodzie.

Autor: Pixabay.com Mężczyzna tankujący samochód na stacji paliw. Ręka trzymająca pistolet dystrybutora wlewająca paliwo do baku auta.

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, nowe ceny maksymalne paliw zaczną obowiązywać od soboty, 18 kwietnia, do poniedziałku, 20 kwietnia 2026 roku. Stawki zostały ustalone na podstawie ceny za decymetr sześcienny (czyli litr) i powiększone o należny podatek VAT. W praktyce oznacza to, że na pylonach cenowych nie zobaczymy wyższych kwot niż te wskazane przez rząd.

Jak czytamy w obwieszczeniu zamieszczonym przez ministra energii Miłosza Motykę, od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,57 zł, a oleju napędowego - 7,07 zł.

Stacje wciąż jednak będą mogły ze sobą konkurować, oferując paliwo taniej. Jeśli warunki rynkowe na to pozwolą, nic nie stoi na przeszkodzie, by cena spadła poniżej ustalonego limitu. Nowe ceny paliw mają więc działać jak bezpiecznik, który chroni portfele Polaków w okresach dużej niestabilności na światowych rynkach ropy. Dla kierowców to przede wszystkim gwarancja pewnej przewidywalności i ochrona przed sytuacją, w której ceny z dnia na dzień szybują do nieakceptowalnych poziomów.

Od czasu wprowadzenia mechanizmu maksymalnych cen paliwa w Polsce wyraźnie staniały. Pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów, we wtorek 31 marca, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego aż 7,60 zł. W ciągu zaledwie kilkunastu dni ceny spadły odpowiednio o 12, 17 i 42 grosze.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie zamierza wycofywać się z mechanizmu cen maksymalnych.

– Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy, bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące – podkreślił szef rządu. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo obowiązuje do 30 kwietnia 2026 r., zaś rozporządzenie dotyczące akcyzy do 15 kwietnia 2026 r.

