Orlen po raz kolejny obniżył hurtowe ceny paliw: Ekodiesel staniał o 99 zł, a benzyna Eurosuper 95 o 6 zł za metr sześcienny.

Od 31 marca w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, które są częścią rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” i mają zapobiegać wzrostom cen.

Aktualne ceny maksymalne to: 6,04 zł za litr benzyny 95, 6,59 zł za litr benzyny 98 i 7,18 zł za litr oleju napędowego.

Minister energii wskazuje, że interwencja na rynku paliw zakończy się, gdy ceny hurtowe powrócą do poziomów sprzed konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Piątek przyniósł kolejną serię obniżek w cenniku hurtowym państwowego koncernu. To już czwarty raz w tym tygodniu, kiedy tanieje olej napędowy. Orlen obniżył w piątek hurtowe ceny paliw, co jest kontynuacją trendu spadkowego z ostatnich dni. Po najnowszej obniżce o 99 zł, metr sześcienny oleju napędowego Ekodiesel kosztuje teraz 6 247 zł. Spadek zanotowała też benzyna bezołowiowa Eurosuper 95, choć był on znacznie mniejszy i wyniósł 6 zł. Jej nowa cena to 5 287 zł za metr sześcienny.

Patrząc na cały tydzień, widać wyraźną tendencję. Cena diesla w hurcie od ubiegłego piątku spadła łącznie o 563 zł. Jeszcze 10 kwietnia za metr sześcienny tego paliwa trzeba było zapłacić 6 810 zł. To pokazuje skalę zmian, które zachodzą na rynku hurtowym i które mają bezpośredni wpływ na to, co kierowcy widzą na pylonach stacji benzynowych.

Spadki cen w hurcie to sygnał, na który czekają wszyscy kierowcy. W obecnej sytuacji, gdy obowiązuje rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej”, każda zmiana w cenniku Orlenu niemal natychmiast wpływa na maksymalne stawki na stacjach. Mechanizm jest prosty: cena maksymalna jest ustalana na podstawie średniej ceny hurtowej, do której dolicza się podatki (akcyza, opłata paliwowa, VAT) oraz stałą marżę sprzedawcy w wysokości 30 groszy na litrze.

