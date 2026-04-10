Ceny maksymalne w weekend. Wiemy, ile będzie kosztowało paliwo w sobotę i niedzielę [11-13.04.26]

Mateusz Kobyłka
2026-04-10 12:19

Minister Energii ogłosił nowe urzędowe ceny maksymalne. Będą obowiązywały od soboty do poniedziałku. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Paliwo będzie tańsze niż w poprzednich dniach.

Czarny pistolet do tankowania paliwa na stacji benzynowej w trakcie tankowania samochodu, symbolizujący obniżki cen paliw.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Czarny pistolet do tankowania paliwa na stacji benzynowej w trakcie tankowania samochodu, symbolizujący obniżki cen paliw.

Minister Energii Miłosz Motyka ogłosił ceny maksymalne obowiązujące od 11 kwietnia. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,14 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 7,68 zł.

CPN - "Ceny Paliw Niżej". Co to za program?

Szef rządu, premier Donald Tusk, przedstawił inicjatywę pakietu obniżek pod nazwą „CPN (Ceny Paliw Niżej)”. Jak sam podkreślił, ma to przynieść wymierne korzyści dla portfeli Polaków.

„Dzięki rządowemu pakietowi obniżek cen paliw CPN (Ceny Paliw Niżej) kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku” – stwierdził premier Donald Tusk.

Premier odniósł się również do przyczyn niestabilności na rynkach. Zaznaczył, że rządowy mechanizm nie ma wpływu na globalne notowania, które są bardzo dynamiczne. Premier Donald Tusk szacuje, że dzięki rządowemu pakietowi CPN (Ceny Paliw Niżej) kierowcy zaoszczędzą około 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku.

„Nasz mechanizm CPN nie ma wpływu na to, ile paliwa kosztują na giełdach światowych. Jak państwo zauważyliście, wojna, a także pewien typ ekspresji politycznej polityków zaangażowanych w tę wojnę, szczególnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, powodują, że te wahania są dość dynamiczne” – powiedział szef rządu.

