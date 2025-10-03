W II kwartale 2025 roku ceny nieruchomości w Polsce wzrosły o 4,7% rok do roku, co jest wynikiem poniżej średniej unijnej (5,4%) i strefy euro (5,1%).

Portugalia, Bułgaria i Węgry odnotowały największe roczne wzrosty cen nieruchomości, przekraczające 15%, podczas gdy Finlandia była jedynym krajem ze spadkiem (-1,3%).

W perspektywie dekady (2015-2025) Węgry zanotowały rekordowy wzrost cen o 257%, a Polska uplasowała się w czołówce z imponującym wzrostem o 115%.

Najnowsze dane Eurostatu za drugi kwartał 2025 roku rzucają światło na sytuację na europejskim rynku nieruchomości. W Polsce ceny mieszkań i domów wzrosły średnio o 4,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Choć to wzrost, to jednak plasuje nasz kraj poniżej średniej unijnej, która wyniosła 5,4 proc., a w strefie euro – 5,1 proc. Jak te dane prezentują się w szerszym kontekście europejskim? W porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 roku, nieruchomości w Polsce podrożały o 1,2 proc., podczas gdy średni wzrost w Unii Europejskiej wyniósł 1,6 proc. Zestawienie to wyraźnie pokazuje, że Polska, choć notuje wzrost cen, to robi to w wolniejszym tempie niż większość krajów członkowskich. "Zestawienie pokazuje, że Polska plasuje się nieco poniżej unijnej średniej dynamiki cen, jednak rynek wciąż notuje systematyczne zwyżki" – komentują eksperci rynku nieruchomości.

Warto zauważyć, że nie wszystkie kraje zanotowały wzrosty. Jedynym państwem członkowskim, które odnotowało spadek cen, jest Finlandia z wynikiem -1,3 proc.

Liderzy wzrostów i spadków w Europie

Na drugim biegunie znajdują się kraje, w których ceny nieruchomości rosły w zawrotnym tempie. Prym wiedzie Portugalia, gdzie ceny wzrosły aż o 17,2 proc. rok do roku. Kolejne miejsca zajmują Bułgaria (+15,5 proc.) i Węgry (+15,1 proc.). Te dane wskazują na znaczące różnice w dynamice wzrostu cen na europejskim rynku nieruchomości. W ujęciu kwartalnym, spadki cen odnotowano jedynie we Francji (–0,2 proc.) i Belgii (–0,1 proc.). Największe wzrosty w tym okresie zanotowały Portugalia (+4,7 proc.), Luksemburg (+4,5 proc.) oraz Chorwacja (+4,4 proc.). "Dane te wskazują na wyraźne różnice w dynamice cen pomiędzy poszczególnymi rynkami, przy czym kraje południowe i wschodnie notują obecnie znacznie szybsze tempo wzrostów" – podkreślają analitycy.

Analiza długoterminowa, obejmująca okres od drugiego kwartału 2015 roku do drugiego kwartału 2025 roku, ujawnia jeszcze większe rozbieżności w dynamice cen nieruchomości w Europie. Na czele listy znajduje się Węgry, gdzie ceny nieruchomości wzrosły aż o 257 proc. w ciągu dekady. Imponujące wzrosty, sięgające około 150 proc., odnotowały także Portugalia, Litwa i Bułgaria. Polska również znalazła się w czołówce, z wynikiem 115 proc. w ciągu dekady. "Oznacza to ponad dwukrotny wzrost wartości nieruchomości w kraju" – zauważają eksperci.

Dla porównania, w Niemczech ceny mieszkań wzrosły o 53 proc., we Francji o 27 proc., a w Finlandii praktycznie pozostały na niezmienionym poziomie. Te dysproporcje wyraźnie ilustrują, jak różne czynniki wpływają na kształtowanie się cen na poszczególnych rynkach europejskich.

"Różnice te pokazują, jak odmienne są mechanizmy kształtujące rynek w poszczególnych części Europy – od presji popytowej w krajach Europy Środkowej i Południowej po stabilizację lub spowolnienie w państwach zachodnich i północnych" – podsumowują analitycy rynku nieruchomości.

