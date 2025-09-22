Sierpień 2025 przyniósł rekordowy popyt na najem mieszkań w Polsce, o 15,7% wyższy niż rok wcześniej, co prowadzi do wzrostu cen i zaciętej konkurencji.

W Warszawie i innych dużych miastach studenci oraz młodzi pracownicy z kraju i zagranicy napędzają popyt, szczególnie na kawalerki i mieszkania dwupokojowe.

Właściciele atrakcyjnych lokali nie muszą obniżać cen, a w niektórych przypadkach najemcy sami podbijają stawki, aby zdobyć upragnione mieszkanie.

Mimo wzrostu opłacalności najmu, eksperci przewidują wyhamowanie rynku późną jesienią, jednak znalezienie rozsądnie wycenionego mieszkania, zwłaszcza blisko uczelni, jest coraz trudniejsze.

Rynek najmu mieszkań w Polsce przeżywa prawdziwe oblężenie. Sierpień 2025 okazał się miesiącem rekordowego popytu, co stawia potencjalnych najemców w trudnej sytuacji. Właściciele atrakcyjnych lokali nie muszą obniżać cen, a wręcz przeciwnie – kandydaci na najemców często sami podbijają stawki, aby pokonać konkurencję. Jak wynika z publikacji w „Rzeczpospolitej”, opłacalność najmu nieznacznie wzrosła, ale eksperci przewidują wyhamowanie rynku późną jesienią.

Rekordowy popyt na mieszkania na wynajem

„Rzeczpospolita” donosi, że w sierpniu 2025 rynek najmu mieszkań wyraźnie przyspieszył. Analiza grupy Morizon-Gratka wykazała, że popyt był aż o 15,7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To zaskakujący wzrost, który wpłynął na dostępność i ceny mieszkań.

Kinga Arceusz z Freedom Warszawa-Śródmieście w rozmowie z dziennikiem podkreśla, że „Na warszawskim rynku to tradycyjnie szczytowy okres. W tym roku popyt był rekordowy”. Konkurencję o atrakcyjne mieszkania w stolicy napędzają studenci z innych miast oraz młodzi pracownicy z zagranicy, szczególnie z Ukrainy, Białorusi i Azji. Szczególnie szybko znikają kawalerki i mieszkania dwupokojowe w lokalizacjach dobrze skomunikowanych z centrum miasta.

Również w Łodzi wpływ studentów jest znaczący. „Rzeczpospolita” cytuje Michała Grzeląskę, dyrektora oddziału Freedom Łódź-Wierzbowa, który zauważa, że „Popyt generowali też młodzi pracownicy wchodzący na rynek pracy. Wielu właśnie kończy lub skończyło studia. Są też osoby, które z różnych powodów odkładają zakup mieszkania”.

Młodzi ludzie, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową, często decydują się na wynajem, odkładając decyzję o zakupie własnego mieszkania na później. To dodatkowo zwiększa presję na rynku najmu.

Mniejsze lokale w cenie, ale trudniej o rozsądną ofertę

Na celowniku najemców znajdują się przede wszystkim mniejsze, rozsądnie wycenione lokale. Jak zauważa dyrektor Grzeląska, „o wynajęcie przyzwoitego mieszkania w rozsądnej cenie było w sierpniu trudniej niż rok temu, zwłaszcza blisko uczelni”. Oferta była bardziej dostępna na obrzeżach miast, szczególnie w budownictwie z wielkiej płyty.

„Rzeczpospolita” podaje również przykładowe średnie stawki ofertowe wynajmu w sierpniu w różnych miastach Polski:

Warszawa:Mieszkanie dwupokojowe: 4524 zł, mieszkanie jednopokojowe: 2967 zł,

Kraków:Mieszkanie dwupokojowe: 3204 zł, mieszkanie jednopokojowe: 2421 zł,

Katowice:Mieszkanie dwupokojowe: 2280 zł, mieszkanie jednopokojowe: 1619 zł,

Łódź:Mieszkanie dwupokojowe: 2162 zł, mieszkanie jednopokojowe: 1666 zł.

Te dane pokazują, że rynek najmu jest zróżnicowany w zależności od lokalizacji. Warszawa i Kraków pozostają najdroższymi miastami, podczas gdy Katowice i Łódź oferują nieco bardziej przystępne ceny.