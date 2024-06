i Autor: pixabay.com

Ceny paliw

Ceny na stacjach będą rosnąć! Eksperci zalecają zatankować do pełna

Jak wynika z prognoz analityków e-petrol.pl, lepiej przed wyjazdem na wakacje samochód do pełna. Zmiany cen hurtowych u polskich producentów wskazują na to, że niedługo może dojść do podwyżek, choć jeszcze niedawno ceny spadały.