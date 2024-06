Koniec sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Minister zdrowia podaje datę

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Znamy datę

Izabela Leszczyna w czwartek w Polsat News mówiła o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nocy. Jak zaznaczyła, zakończono w tej sprawie analizy "i wcale nie jest tak, jak grzmieli niektórzy, że wszystkie stacje w Polsce upadną". Dodała, że dochód stacji z tytułu sprzedaży alkoholu nie jest dla nich kluczowy.

- "Będę chciała przedstawić do Zespołu Programowania Prac Rządu Ustawę, która ograniczy nocną sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych. Nie sądzę żebyśmy zdążyli z tym do wakacji, ponieważ mam szereg zmian, które są zawiązane z KPO" - powiedziała. "Po wakacjach projekt trafi na stół" - powiedziała. Dodała, że stanie się tak, jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Ograniczenie sprzedaży alkoholu w sklepach nocnych

Min. Leszczyna odniosła się, też do problemu sprzedaży alkoholu w nocy oraz zakazu sprzedaży „małpek” i powiedziała, że jest to zadanie samorządów i wiele z nich już tak robi. – "Ja zachęcam, żeby wszystkie szły, ale nie będziemy odbierać kompetencji samorządom". Dodała, że w przypadku tzw. małpek obowiązuje regulacja unijna, "tu nie możemy robić prostego zakazu".

Ograniczenie dostępu do jednorazowych e-papierosów

Min. Leszczyna ma nadzieję, że zakaz jednorazowych e-papierosów i możliwość jego wyprowadzenia do wakacji, będzie możliwy bez notyfikacji unijnej. W tej sprawie przygotowane trzy projekty. Jeden z projektów zawiera szybką ścieżkę, która obejmuje osoby do 18 roku życia. - "Chciałabym żeby (ten projekt) do prac rządu wszedł jeszcze przed wakacjami" – powiedziała Leszczyna. Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów mógłby zacząć obowiązywać jesienią 2024 r., wraz z wdrożeniem dyrektywy Unii Europejskiej ws. aromatyzowanych płynów do e-papierosów.

