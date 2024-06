Wracają zakupy za zeszyt! Znana sieciówka wprowadza nowe płatności

10 rat zero procent w ramach sieci Carrefour na każdy rodzaj zakupów

- dążymy do zaoferowania naszym klientom jak najlepszych doświadczeń zakupowych. Jednym z elementów naszej oferty są usługi około zakupowe, które pozwalają załatwić w Carrefour najważniejsze potrzeby przy okazji wizyt w sklepach. Taką ofertą są uruchomione ponownie raty 0% dostępne w ramach naszej karty kredytowej Wirtualna Carrefour Mastercard. Proponowana przez nas oferta kredytowa to nie tylko wygoda, ale również gwarancja bezpieczeństwa i elastyczności finansowej. Może z niej skorzystać każdy klient, który zrobi w naszej sieci zakupy za min. 200 złotych, niezależnie czy są to zakupy spożywcze, czy przemysłowe. Można więc teraz kupić w Carrefour produkty spożywcze dla całej rodziny lub meble do urządzenia ogrodu, a następnie sfinansować te zakupy za pośrednictwem 10 nieoprocentowanych rat – deklaruje cytowana przez wirtualnemedia.pl Marta Olszewska, ekspert ds. usług finansowych i handlowych w Carrefour Polska.

Wspomniana karta Wirtualna Carrefour Mastercard ma być dostępna wyłącznie cyfrowo, wyrobienie również online.

10 rat zero procent to korzyść od strony siły nabywczej pieniądza w dobie inflacji

- Na koniec roku inflacja z pewnością nie przekroczy 5 proc. – zadeklarował minister finansów Andrzej Domański. Mniej więcej w tym samym czasie NBP prognozuje inflację na koniec roku minimalnie powyżej 5 proc.

Opisany wcześniej system rozłożenia zakupów na raty jest finansowo korzystny w dobie inflacji rzędu 5%. Kolejne raty w tej samej kwocie nominalnej zostaną zmniejszone od strony siły nabywczej pieniądza („zjedzone” przez inflację).

Niektóre kategorie produktów, np. chemia gospodarcza i słodycze, drożeją ze wskaźnikiem znacznie przewyższającym inflację.

