Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Minister Leszczyna tego chce

Zakaz sprzedaży alkoholu

Minister zdrowia nie ma wątpliwości co do tego, że o zdrowie Polaków po prostu trzeba dbać. Stojąca na czele resortu ochrony zdrowia Izabela Leszczyna w Radiu Zet powiedziała, że propozycja o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych jest na etapie analiz. I dodała, że również propozycja o ograniczeniu reklam piwa jest w trakcie analizy. Jednak póki co los projektów ustaw wprowadzających takie zakazy nie jest jeszcze przesądzony. Może okazać się, że będzie to kość niezgody pomiędzy ugrupowaniami wchodzącymi w skład koalicji rządzącej. Pani minister w rozmowie z Radiem Zet podkreśliła, że o takie rozwiązania prosił sam premier Donald Tusk. Ale do tych zmian potrzebna jest zgoda wszystkich koalicjantów. - Uważam, że alkohol w ogóle nie powinien być sprzedawany na stacji benzynowej. Będę przekonywała do tego kolegów i koleżanki z rządu. Skutki leczenia osób, które nadużywają alkoholu, obciążają wszystkich podatników – powiedziała.

Tymczasem aż 3,5 mln Polaków pije alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy. . Aktualnie pacjenci z choroba alkoholową, którzy sami podejmują się leczenia i zgłaszają do ośrodka, czekają średnio 4 tygodnie na przyjęcie, zaś osoby sądownie zobowiązane – ok. 16 tygodni.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.