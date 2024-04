Zakaz jednorazowych e-papierosów szybciej niż zakładano! Nowy termin

E-papierosy w Polsce

Minister zdrowia Izabela Leszczyna jasno wypowiada się na temat zakazu sprzedaży e-papierosów w Polsce. - Rozmawialiśmy z premierem, dał mi zielone światło. Jutro spotykam się w tej sprawie z panią prezes Biura ds. Substancji Chemicznych" - zadeklarowała w środę 17 kwietnia 2021 roku w rozmowie z Radiem Zet i zapewniła, że ustawę regulującą tę kwestię ma gotową.

Jednocześnie minister Leszczyna zastrzegła, że wprowadzenie zakazu drogą ustawową to jednak wielomiesięczny proces legislacyjny wymagający również notyfikacji na poziomie unijnym. "To nie jest tak, że można to zrobić na pstryknięcie. Wielka Brytania zrobiła to, ponieważ jest poza Unią Europejską i było jej łatwiej" - powiedziała szefowa resortu ochrony zdrowia.

Jednak pomimo długiej procedury resort zdrowia cały czas szuka szybszej ścieżki zmniejszenia ilości sprzedaży e-papierosów. Jednym z takich rozwiązań być może mogłoby być ogłoszenie takiego zakazu w odpowiedniej formie w Biurze Informacji Publicznej. Gdyby było zastosowanie takiego sposoby było możliwe, to wówczas zakaz mógłby zostać wdrożony nawet jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. W innym przypadku pozostanie dłuższa ścieżka ustawowa, a w maju i w czerwcu resort zdrowia chce przeprowadzić w szkołach akcję edukacyjną o szkodliwości e-papierosów.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.