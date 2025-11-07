Ceny nieruchomości znowu rosną! Kwoty sprzedaży coraz wyższe

Konrad Karpiuk
PAP
2025-11-07 7:45

Choć w ostatnim czasie napływały z rynku informacje o wyhamowaniu, czy nawet spadkach cen, okazuje się, że ceny transakcyjne rosną. Dotyczy to zarówno mieszkań, jak i gruntów.

Budowa nowych bloków mieszkalnych z żurawiem wieżowym i betoniarką, w tle panorama miasta. Temat wzrostu cen mieszkań i działek deweloperskich w dużych miastach można znaleźć na Super Biznes.

  • Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości: wzrost cen mieszkań i działek budowlanych.
  • Analiza indeksu urban.one oraz danych z Otodom.
  • Porównanie danych o kontraktach deweloperskich rok do roku.

Ceny mieszkań nie zwalniają

Jak informuje „Puls Biznesu” ceny mieszkań nadal rosną, chętnych na zakup nie brakuje, a rynek oferuje szeroki wybór.

Zmiany ilustruje indeks. urban.one, opracowywany przez Cenatorium dla „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl. We wrześniu w skali całego kraju indeks ten wzrósł o 0,45 pkt w porównaniu do sierpnia, osiągając poziom 117,52 pkt.

Nie tylko na poziomie krajowym odnotowano wzrost. „Puls Biznesu” zauważa, że wzrosty cen zarejestrowano również w największych miastach Polski. W Warszawie indeks wzrósł o 0,38 pkt, a w pozostałych metropoliach aż o 0,71 pkt. Co więcej, w górę poszedł również wskaźnik cen działek budowlanych, który zwiększył się o 0,41 pkt.

Aktywność deweloperów i liczba dostępnych mieszkań

Otodom, analizując rynek, podaje, że we wrześniu deweloperzy zakontraktowali na siedmiu największych rynkach aż 4,4 tys. lokali. To imponujący wynik, o jedną czwartą wyższy niż w sierpniu. Październik przyniósł nieco słabsze wyniki, ale wciąż lepsze niż rok temu – zakontraktowano 4 tys. mieszkań, co stanowi spadek o 9 proc. w porównaniu do września, ale wzrost o 27 proc. w porównaniu do października ubiegłego roku.

Liczba mieszkań w ofercie pozostaje wysoka. Według analiz Otodomu na siedmiu największych rynkach dostępnych jest aż 62,1 tys. lokali. Dodając do tego mieszkania zarezerwowane, ale jeszcze nie sprzedane, potencjalni nabywcy mają do wyboru ponad 68,5 tys. nieruchomości.

