Ceny pączków Biedronka. Jakie promocje na Tłusty Czwartek 2023?

Wybór pączków w Biedronce jest całkiem duży, a w porównaniu do cen w cukierniach jest dużo taniej. Przeciętnie pączek w cukierni kosztuje ok. 5 zł, ale za ten przysmak możemy zapłacić dużo więcej. W cukierni Magdy Gessler za pączka z różą zapłacimy aż 18 zł. W Biedronce opłaca się kupić duże opakowania. Pączek z lukrem lub pudrem Słodka Kraina kosztuje 0,85 zł przy zakupie 6 sztuk. Cena regularna – 1,25 zł. Opakowanie12 sztuk pączków z marmoladą i posypką w cenie 9,99 zł. Koszt jednego pączka w tej promocji to 0,83 zł.

Pączek z powidłami śliwkowymi i skórką pomarańczową kosztuje 2,39 zł. Z nadzieniem kakaowym ma cenę 2,39 zł, a z adwokatem - 2,18 zł. pączek w kształcie serca - 2,49 zł, pączek z powidłami śliwkowymi i skórką pomarańczy - 2,39 zł, pączek z nadzieniem różanym, obsypany pomarańczą i z polewą - 2,39 zł, pączek z nadzieniem kakaowym, oblany czekoladą i obsypany orzechami - 2,18 zł, pączek long z nadzieniem budyniowym lub czekoladowym - 2,18 zł.

Biedronka oferuje też donuty -np. z polewą kakaową kosztuje 1,48 zł. Ale możemy dostać je za darmo, na wszystkie rodzaje mamy promocję 8+4 gratis.

Ceny pączków Lidl. Jakie promocje na Tłusty Czwartek 2023?

Również Lidl kusi tanimi pączkami. Pączek premium z nadzieniem wiśniowym koszuje 3,99 zł,pączek premium z solonym karmelem - 3,99 zł, pączek z powidłami śliwkowymi - 2,69 zł, pączek z nadzieniem o smaku adwokata - 2,49 zł, pączek z nadzieniem różanym i skórką pomarańczy - 2,29 zł, z nadzieniem wieloowocowym - 1,25 zł (0,89 zł przy zakupie 6 sztuk).

W Lidlu podobnie jak w Biedronce warto kupić więcej. Pączek z nadzieniem wielowocowym z cukrem pudrem kosztuje: 0,79 zł przy zakupie 6 sztuk, 0,39 zł – przy zakupie 12 sztuk, i tylko 0,29 zł jak kupimy 24 sztuki. Na wszystkie donuty mamy promocję 4+2 gratis.

Sonda Jakie pączki wybierasz w Tłusty Czwartek? Droższe z pączkarni Tanie z supermarketu Nie jem wcale